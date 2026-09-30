我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

向有錢人增稅受挫：紐約市「第二居所稅」程序不當 法官令撤回通知

平均每人申請6.8所學校 線上申請讓熱門紐約州大競爭升溫

空中喋血機師被刺班機急降5200公尺 杜拜航班緊急轉降沙國

編譯江昱蓁／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Flightradar24的截圖顯示，原本飛往以色列的航班緊急降落沙國。（路透）
Flightradar24的截圖顯示，原本飛往以色列的航班緊急降落沙國。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

一架杜拜飛往以色列的航班在空中發生機師持刀互毆事件，導致班機急降並發出劫機訊號，最後由其他機師接手，平安轉降沙烏地阿拉伯。

英國廣播公司（BBC）報導，一架由阿拉伯聯合大公國杜拜飛往以色列的商業航班，兩名機師在駕駛艙發生衝突，其中一人竟拿刀刺傷另一人，導致班機一度在兩分鐘內急降5200公尺，險些出事，幸好其他機師及時接手將班機平安轉降沙烏地阿拉伯塔布克機場。過程中班機發出劫機訊號，以色列和沙國都派遣戰機緊急升空攔截。

據航班追蹤網站「Flightradar24」表示，這架載有150名乘客的杜拜航空波音737班機，30日清晨由杜拜國際機場起飛，飛行2小時後就發出緊急訊號，數分鐘後切換為通報劫機的代碼，後來又切回緊急通信訊號。

當地媒體引述以色列官員說法，表示緊急信號據信是由正駕駛與副駕駛「爭執」後發出。另有官員說，由於擔心這架載有數十名以色列公民的航班遭劫持，以色列和沙國都派戰機緊急升空。

BBC說，兩名機師在「爭吵」過程中引發警報。一名以色列乘客說，機組人員曾經求助，隨後乘客合力制伏其中一名機師並將其綑綁。另一名乘客則說當時聽到尖叫聲，還看到一名持刀男子將一名機師壓倒在地，到處都是血。

耶路撒冷郵報引述不願透露姓名乘客的說法，稱一名機師被另一名機師刺傷，飛機前端的乘客合力將攻擊者趕出駕駛艙。機上還有另外兩名機師在機艙後段，立即接手操控，受傷機師則接受正好在機上的一名牙醫急救。

BBC引述Flightradar24數據，飛機一度由10400公尺高空在2分鐘內瞬間下降5200公尺。

杜拜航空已證實該起事故，並說所有乘客均平安無恙。以色列總理內唐亞胡聲明說，情況已受控制，目前正將滯留沙國的以色列乘客送回國內。

精華 FAQ

  • 事故發生在一架由杜拜飛往以色列的商業航班上，駕駛艙內兩名機師起衝突，其中一人竟持刀刺傷另一人，讓整班機陷入高度危險。

  • 根據Flightradar24數據，飛機曾在2分鐘內從10400公尺高空急降5200公尺，疑因駕駛艙內衝突與傷人事件影響飛行安全。

  • 乘客與機組員合力制伏攻擊者，其他機師接手操控並將班機轉降沙國塔布克機場；以色列與沙國也曾派戰機攔截，所幸全體乘客平安。

杜拜 沙烏地阿拉伯 以色列

上一則

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

延伸閱讀

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光
「行動電源起火」漢莎航空飛里斯本 轉降里昂無人受傷

「行動電源起火」漢莎航空飛里斯本 轉降里昂無人受傷
機艙發現煙霧 達美航空班機緊急降落葡萄牙4人送醫

機艙發現煙霧 達美航空班機緊急降落葡萄牙4人送醫
全日空客機在沖繩迫降3傷 乘客驚魂從滑梯逃生

全日空客機在沖繩迫降3傷 乘客驚魂從滑梯逃生

熱門新聞

英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了