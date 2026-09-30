客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

一架由杜拜飛往特拉維夫的杜拜航空客機30日飛行途中突發疑似劫機警報，以色列空軍緊急派出戰機升空攔截。所幸最新消息顯示並非劫機，客機最後轉降沙烏地阿拉伯並安全著陸。（取材自@flightradar24在X的照片）

AI摘要 文章摘要整理： 一架飛往特拉維夫的杜拜航空班機在空中發出7700與7500緊急代碼，一度引發以色列高度警戒，後確認只是兩名機師在駕駛艙內衝突，乘客平安。

以色列 新消息報新聞網報導，一架由杜拜 飛往特拉維夫的杜拜航空（flydubai）客機30日飛行途中，突發疑似劫機警報，以色列空軍緊急派出戰機升空攔截，以色列總理內唐亞胡 與國防部長卡茨也緊急召開安全磋商。不過，最新消息顯示，事件並非劫機，而是兩名機師在駕駛艙內爆發肢體衝突，客機最後轉降沙烏地阿拉伯並安全著陸。

這架客機載有174名乘客，包括27名兒童，當地時間上午7時05分自阿拉伯聯合大公國杜拜起飛，原定約上午9時30分抵達特拉維夫附近的本古里昂機場。

飛行約90分鐘後，客機進入約旦空域時先發出國際通用的「7700」緊急代碼，隨後又發出「7500」代碼。後者代表航空器遭到非法干預，通常與劫機情況有關，立即引發以色列當局高度警戒。

客機隨後突然掉頭返回沙烏地阿拉伯空域，並降低飛行高度。以色列空軍隨即派出戰機升空，當局同時試圖與機師取得聯繫，但一度無法建立通訊。以色列安全官員當時表示，雖然尚無明確證據顯示發生劫機，但機師發出求救訊號且失聯，情況令人擔憂。

事件也觸發以色列大規模安全應變。內唐亞胡與卡茨緊急磋商，以色列警方下令與其他安全機構成立聯合指揮中心；國防軍參謀總長薩米也與空軍司令、作戰局長及軍事情報局長等高階將領進行情勢評估。

不過，當局其後確認，警報並非因有人企圖劫機，而是駕駛艙內兩名機師爆發肢體衝突，觸發緊急訊號。杜拜航空也證實，航班因機師之間發生衝突而改降沙烏地阿拉伯。所幸客機最終順利降落，機上乘客平安。

一架杜拜航空客機2014年在杜拜上空，非當事客機。（路透）