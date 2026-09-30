我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

平均每人申請6.8所學校 線上申請讓熱門紐約州大競爭升溫

化解反資料中心民怨 美科技巨擘承諾自付能源費、回饋社區

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一架由杜拜飛往特拉維夫的杜拜航空客機30日飛行途中突發疑似劫機警報，以色列空軍緊...
一架由杜拜飛往特拉維夫的杜拜航空客機30日飛行途中突發疑似劫機警報，以色列空軍緊急派出戰機升空攔截。所幸最新消息顯示並非劫機，客機最後轉降沙烏地阿拉伯並安全著陸。（取材自@flightradar24在X的照片）

AI摘要

文章摘要整理：

一架飛往特拉維夫的杜拜航空班機在空中發出7700與7500緊急代碼，一度引發以色列高度警戒，後確認只是兩名機師在駕駛艙內衝突，乘客平安。

以色列新消息報新聞網報導，一架由杜拜飛往特拉維夫的杜拜航空（flydubai）客機30日飛行途中，突發疑似劫機警報，以色列空軍緊急派出戰機升空攔截，以色列總理內唐亞胡與國防部長卡茨也緊急召開安全磋商。不過，最新消息顯示，事件並非劫機，而是兩名機師在駕駛艙內爆發肢體衝突，客機最後轉降沙烏地阿拉伯並安全著陸。

這架客機載有174名乘客，包括27名兒童，當地時間上午7時05分自阿拉伯聯合大公國杜拜起飛，原定約上午9時30分抵達特拉維夫附近的本古里昂機場。

飛行約90分鐘後，客機進入約旦空域時先發出國際通用的「7700」緊急代碼，隨後又發出「7500」代碼。後者代表航空器遭到非法干預，通常與劫機情況有關，立即引發以色列當局高度警戒。

客機隨後突然掉頭返回沙烏地阿拉伯空域，並降低飛行高度。以色列空軍隨即派出戰機升空，當局同時試圖與機師取得聯繫，但一度無法建立通訊。以色列安全官員當時表示，雖然尚無明確證據顯示發生劫機，但機師發出求救訊號且失聯，情況令人擔憂。

事件也觸發以色列大規模安全應變。內唐亞胡與卡茨緊急磋商，以色列警方下令與其他安全機構成立聯合指揮中心；國防軍參謀總長薩米也與空軍司令、作戰局長及軍事情報局長等高階將領進行情勢評估。

不過，當局其後確認，警報並非因有人企圖劫機，而是駕駛艙內兩名機師爆發肢體衝突，觸發緊急訊號。杜拜航空也證實，航班因機師之間發生衝突而改降沙烏地阿拉伯。所幸客機最終順利降落，機上乘客平安。

一架杜拜航空客機2014年在杜拜上空，非當事客機。（路透）
一架杜拜航空客機2014年在杜拜上空，非當事客機。（路透）

精華 FAQ

  • 因為客機在約旦空域先發出7700緊急代碼，後又出現代表非法干預的7500代碼，且一度失聯，讓以色列當局誤以為可能遭劫機。

  • 以色列空軍立刻派戰機升空攔截，總理內唐亞胡與國防部長卡茨召開安全磋商，警方也與多個安全機構建立聯合指揮中心。

  • 事後確認並非劫機，而是兩名機師在駕駛艙內發生肢體衝突，航班因此轉降沙烏地阿拉伯並安全著陸，174名乘客全數平安。

以色列 內唐亞胡 杜拜

上一則

川普批加拿大「最糟糕國家」 封殺酒、乳製品、機車輸美

延伸閱讀

川普正度周末 大衛營禁航區遭闖入 F-16急升空

川普正度周末 大衛營禁航區遭闖入 F-16急升空
全日空客機在沖繩迫降3傷 乘客驚魂從滑梯逃生

全日空客機在沖繩迫降3傷 乘客驚魂從滑梯逃生
「行動電源起火」漢莎航空飛里斯本 轉降里昂無人受傷

「行動電源起火」漢莎航空飛里斯本 轉降里昂無人受傷
借美軍轟炸伊朗惹禍？英國基地驚傳恐攻疑雲 川普曝5嫌想搞大破壞

借美軍轟炸伊朗惹禍？英國基地驚傳恐攻疑雲 川普曝5嫌想搞大破壞

熱門新聞

英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了