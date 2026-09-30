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川普批加拿大「最糟糕國家」 封殺酒、乳製品、機車輸美

編譯盧思綸／綜合29日電
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美國對許多加拿大酒類進口的禁令生效之際，安大略省酒類管制局（LCBO）門店內展示...
美國對許多加拿大酒類進口的禁令生效之際，安大略省酒類管制局（LCBO）門店內展示著「我們全力支持安大略省」活動的宣傳標語，推廣安大略省的產品。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府對加拿大部分商品實施罕見進口禁令，並同步升高關稅壓力，使美加貿易戰再度惡化，也加深外界對USMCA前景的疑慮。

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普政府對近10億美元加拿大商品祭出進口禁令。
  • 重點二：酒類、乳製品與機車等品項遭美國海關無條件拒絕入境。
  • 重點三：美加貿易戰升溫，且此舉被視為測試未來禁運手段。

紐約時報報導，美國川普政府29日凌晨0時01分正式對近10億美元的加拿大商品實施進口禁令，適用商品包括酒類、乳製品與機車，將遭美國海關暨邊境保護局無條件拒絕入境。儘管被禁商品僅占加拿大對美出口的極小部分，此舉仍標誌美國總統川普與加拿大的貿易戰再度惡化，雙方僵局恐將持續。

川普重返白宮後已對其他國家大規模課徵關稅，但直接全面禁止特定加拿大商品進口仍屬罕見，帶有試水溫的意味。川普政府官員已表示，若此舉成效良好，未來可能以相同方式，禁止其他國家的特定商品進口。

這項禁令是川普政府對加拿大加碼施壓的最新措施。川普8月才對約占加拿大輸美商品5%的品項課徵50%關稅，加拿大總理卡尼隨即宣布對一系列美國商品採取「一美元對一美元」的報復措施。

川普28日也升高對加拿大的批評，在白宮受訪時痛批加拿大是「全世界最糟糕的國家之一」，並指控加拿大長期對美國不公平、對美國農產品課徵高達400%甚至更高的關稅。川普表示，加拿大一直希望與美國達成協議，「三不五時就打電話給我們」，並稱「我們跟中國處得來，也跟其他人處得來，能談成很好的協議」，但加拿大「真的非常難打交道，不僅占美國便宜，還認為這一切理所當然」。

上述50%關稅與部分商品進口禁令，都是川普政府援引1930年「關稅法」第338條（Section 338）實施。這項法律是在經濟大蕭條期間由國會通過，此前從未被用來課徵關稅。

川普政府官員並主張，除了第338條之外，政府必要時也可援引緊急狀態法律實施貿易禁運。川普去年曾依據這項法律對全球課徵關稅，後來遭最高法院推翻，但最高法院也指出，相關法律可能允許政府實施貿易禁運。

加拿大是美國僅次於墨西哥的第二大貿易夥伴，也是美國最大的能源進口來源。去年加拿大72%的出口銷往美國，近半數進口則來自美國；美國有超過20個州以加拿大為最大出口市場。隨著兩國貿易戰升溫，衝擊也延燒至11月美國期中選舉，包括緬因州、密西根州及新罕布夏州等選情激烈州，都與加拿大有密切商業往來。

設於倫敦的經濟研究機構「凱投宏觀公司」北美首席經濟學家布朗（Stephen Brown）在報告中指出，這波進口禁令涵蓋的商品僅占加拿大對美出口的0.25%，因此對兩國經濟的直接衝擊都很有限。不過，他認為，這項發展讓外界更加懷疑，美加能否化解貿易爭端，並繼續推進「美墨加協定」（USMCA）的談判。

美國總統川普28日升高對加拿大的批評，指加拿大是「全世界最糟糕的國家之一」。（路...
美國總統川普28日升高對加拿大的批評，指加拿大是「全世界最糟糕的國家之一」。（路透）

精華 FAQ

  • 此次被禁的主要是近10億美元的加拿大商品，包含酒類、乳製品與機車等品項。美國海關暨邊境保護局將直接拒絕這些貨品入境，顯示措施相當強硬。

  • 報導引述經濟學家指出，這波禁令僅涵蓋加拿大對美出口的0.25%，因此對雙方經濟的直接影響有限。不過，它會加劇政治與談判層面的不確定性。

  • 因為直接全面禁止特定加拿大商品進口相當罕見，且官員明言若效果良好，未來可能套用到其他國家。政府還援引1930年關稅法第338條與緊急法律，顯示想擴大工具箱。

加拿大 川普 白宮

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