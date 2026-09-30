我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正份量不只是第一夫人

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

教宗首度公開批評黃仁勳淡化AI風險 Nvidia這樣回應

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
教宗良十四世罕見批評輝達執行長黃仁勳，質疑黃的言論低估AI失控的風險。（美聯社）
教宗良十四世罕見批評輝達執行長黃仁勳，質疑黃的言論低估AI失控的風險。（美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

教宗良十四世批評黃仁勳淡化AI風險，強調AI威脅不應被視為假新聞；同時輝達推出安全平台，凸顯AI安全與監管爭議持續升溫。

羅馬天主教教宗良十四世28日首度公開批評Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳淡化人工智慧（AI）風險，強調AI威脅人類、毀滅世界的疑慮並非「假新聞」，各界應認真看待。

輝達28日宣布推出一款安全工具「開放代理安全平台」。美聯社報導，這個平台主要針對開發者，透過權限限制與即時監控防止AI代理越界，包括限制AI代理能使用的系統及資源，以及持續監控AI代理活動，一旦發現AI試圖越界便可立即介入，最快在數毫秒內將可疑AI代理隔離。輝達表示，微軟、摩根大通等上百個組織已採用這套平台，平台採取開源模式，也能擴充至英特爾等其他公司的運算平台。

對此，良十四世28日結束法國訪問搭機返回羅馬途中表示，「有意思的是，就在今天，我讀到輝達負責人聲稱，他找到某種方法，可以在AI中加入一些安全護欄」，但鑑於黃仁勳近期的發言，他對黃仁勳究竟多重視AI安全提出質疑。

良十四世說，黃仁勳一方面推出新的AI安全工具，「另一方面，他也是主張不應對AI設限、不應由政府監管AI的代表人物」。

良十四世說，「我確實認為，許多AI專家提出的疑慮應被認真看待。我不認為那是假新聞，就像一些人所說的那樣」。

美國政界和業界目前對是否應監管AI發展意見對立。頂尖AI業者Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼等人，以安全風險為由呼籲AI發展減速並由政府出面監管，他們還呼籲川普政府和中國協商監管AI；反觀黃仁勳與美國總統川普則駁斥AI末日論，傾向政府放手讓業界自由發展。

良十四世說，對AI發展，他還不至於陷恐慌而夜不成眠，「但我認為這是需要坐下來好好討論的問題」。

這是教宗首度因AI監管問題公開批評黃仁勳。輝達拒絕評論教宗發言，黃仁勳稍早向哥倫比亞廣播公司新聞網表示，他同意川普看法，認為外界誇大AI安全疑慮。

出生於芝加哥的良十四世與川普在多項議題上立場相左，且自去年就任教宗以來，一直高度關注AI議題。今年5月，他發布一份稱為「通諭」的正式文件，指出AI並非道德中立的科技，必須透過強而有力的監管加以「解除武裝」，確保AI服務人類而不是傷害人類。

輝達日前推出一款AI安全控管工具，但仍受到教宗質疑。圖為輝達執行長黃仁勳。（路透...
輝達日前推出一款AI安全控管工具，但仍受到教宗質疑。圖為輝達執行長黃仁勳。（路透）

精華 FAQ

  • 他認為黃仁勳一方面推出AI安全工具，另一方面卻長期主張不應限制AI、也不該由政府監管，因此對其是否真正重視AI安全提出質疑。

  • 該平台名為開放代理安全平台，主要透過權限限制、即時監控與快速隔離機制，防止AI代理越權操作，並可在數毫秒內介入可疑活動。

  • 新聞顯示，美國政界與業界對AI監管意見對立；Anthropic、OpenAI等主張減速並由政府介入，而黃仁勳與川普則傾向放手讓業界發展。

黃仁勳 NVIDIA 教宗

上一則

俄無人機狂轟基輔 烏國家科學院陷火海、大學改遠距授課

下一則

川普批加拿大「最糟糕國家」 封殺酒、乳製品、機車輸美

延伸閱讀

教宗良十四世公開批評黃仁勳 質疑低估AI失控風險

教宗良十四世公開批評黃仁勳 質疑低估AI失控風險
英王警告錯用AI恐有存亡危機 黃仁勳籲業界負責樂觀

英王警告錯用AI恐有存亡危機 黃仁勳籲業界負責樂觀
駁AI世界末日論 黃仁勳：應儘可能全速發展

駁AI世界末日論 黃仁勳：應儘可能全速發展
AI創新、安全只能二選一？黃仁勳稱是假命題 傳將參加川習國宴

AI創新、安全只能二選一？黃仁勳稱是假命題 傳將參加川習國宴

熱門新聞

英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了