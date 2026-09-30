教宗首度公開批評黃仁勳淡化AI風險 Nvidia這樣回應

教宗良十四世罕見批評輝達執行長黃仁勳，質疑黃的言論低估AI失控的風險。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 教宗良十四世批評黃仁勳淡化AI風險，強調AI威脅不應被視為假新聞；同時輝達推出安全平台，凸顯AI安全與監管爭議持續升溫。

羅馬天主教教宗 良十四世28日首度公開批評Nvidia輝達（另稱英偉達）執行長黃仁勳 淡化人工智慧（AI）風險，強調AI威脅人類、毀滅世界的疑慮並非「假新聞」，各界應認真看待。

輝達28日宣布推出一款安全工具「開放代理安全平台」。美聯社報導，這個平台主要針對開發者，透過權限限制與即時監控防止AI代理越界，包括限制AI代理能使用的系統及資源，以及持續監控AI代理活動，一旦發現AI試圖越界便可立即介入，最快在數毫秒內將可疑AI代理隔離。輝達表示，微軟、摩根大通等上百個組織已採用這套平台，平台採取開源模式，也能擴充至英特爾等其他公司的運算平台。

對此，良十四世28日結束法國訪問搭機返回羅馬途中表示，「有意思的是，就在今天，我讀到輝達負責人聲稱，他找到某種方法，可以在AI中加入一些安全護欄」，但鑑於黃仁勳近期的發言，他對黃仁勳究竟多重視AI安全提出質疑。

良十四世說，黃仁勳一方面推出新的AI安全工具，「另一方面，他也是主張不應對AI設限、不應由政府監管AI的代表人物」。

良十四世說，「我確實認為，許多AI專家提出的疑慮應被認真看待。我不認為那是假新聞，就像一些人所說的那樣」。

美國政界和業界目前對是否應監管AI發展意見對立。頂尖AI業者Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼等人，以安全風險為由呼籲AI發展減速並由政府出面監管，他們還呼籲川普政府和中國協商監管AI；反觀黃仁勳與美國總統川普則駁斥AI末日論，傾向政府放手讓業界自由發展。

良十四世說，對AI發展，他還不至於陷恐慌而夜不成眠，「但我認為這是需要坐下來好好討論的問題」。

這是教宗首度因AI監管問題公開批評黃仁勳。輝達拒絕評論教宗發言，黃仁勳稍早向哥倫比亞廣播公司新聞網表示，他同意川普看法，認為外界誇大AI安全疑慮。

出生於芝加哥的良十四世與川普在多項議題上立場相左，且自去年就任教宗以來，一直高度關注AI議題。今年5月，他發布一份稱為「通諭」的正式文件，指出AI並非道德中立的科技，必須透過強而有力的監管加以「解除武裝」，確保AI服務人類而不是傷害人類。

輝達日前推出一款AI安全控管工具，但仍受到教宗質疑。圖為輝達執行長黃仁勳。（路透）