巴格達取得豁免 美國允許伊拉克聖城與伊朗間航班
伊拉克表示，美國已核准伊拉克航空特別豁免，未來可恢復往返伊朗、特別是納加夫的朝聖航班，並預計在10月啟動。
AI摘要
文章摘要整理：
伊拉克表示，美國已核准伊拉克航空特別豁免，未來可恢復往返伊朗、特別是納加夫的朝聖航班，並預計在10月啟動。
伊拉克交通部今天表示，美國已給予伊拉克航空（Iraqi Airways）豁免，允許其飛往伊朗。
法新社報導，伊拉克交通部發表聲明說，總理柴迪（Ali al-Zaidi）與交通部長哈薩尼（Wahb al-Hasani）奔走之下，「成功為伊拉克航空取得特別豁免，以營運飛往伊朗伊斯蘭共和國的航班」。
一名政府官員告訴法新社，這項豁免適用於往返伊朗與伊拉克聖城納加夫（Najaf）的朝聖者。
機場消息人士告訴法新社：「機場昨天接獲通知，伊拉克各航空公司可以飛往伊朗，但目前尚無航班時刻表。」
交通部表示，航班預計將於10月從納加夫起飛，「一旦完成必要的組織準備」。
伊拉克政府上週曾表示，在針對伊朗航空業的制裁生效後，正與美國展開談判以尋求豁免。
美國已同意給予伊拉克航空特別豁免，允許其營運飛往伊朗的航班。伊拉克交通部表示，這項安排是經由總理與交通部長奔走爭取後取得。 政府官員指出，豁免主要適用於往返伊朗與伊拉克聖城納加夫的朝聖者。這顯示航班目的以宗教旅行為主，而非一般商務或觀光運輸。 交通部表示，相關航班預計將於10月從納加夫起飛，但前提是完成必要的組織準備。目前機場已接獲通知，可飛往伊朗，但尚未公布時刻表。
精華 FAQ
美國已同意給予伊拉克航空特別豁免，允許其營運飛往伊朗的航班。伊拉克交通部表示，這項安排是經由總理與交通部長奔走爭取後取得。
政府官員指出，豁免主要適用於往返伊朗與伊拉克聖城納加夫的朝聖者。這顯示航班目的以宗教旅行為主，而非一般商務或觀光運輸。
交通部表示，相關航班預計將於10月從納加夫起飛，但前提是完成必要的組織準備。目前機場已接獲通知，可飛往伊朗，但尚未公布時刻表。
上一則
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
下一則