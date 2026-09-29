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巴格達取得豁免 美國允許伊拉克聖城與伊朗間航班

中央社／巴格達29日綜合外電報導
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AI摘要

文章摘要整理：

伊拉克表示，美國已核准伊拉克航空特別豁免，未來可恢復往返伊朗、特別是納加夫的朝聖航班，並預計在10月啟動。

伊拉克交通部今天表示，美國已給予伊拉克航空（Iraqi Airways）豁免，允許其飛往伊朗

法新社報導，伊拉克交通部發表聲明說，總理柴迪（Ali al-Zaidi）與交通部長哈薩尼（Wahb al-Hasani）奔走之下，「成功為伊拉克航空取得特別豁免，以營運飛往伊朗伊斯蘭共和國的航班」。

一名政府官員告訴法新社，這項豁免適用於往返伊朗與伊拉克聖城納加夫（Najaf）的朝聖者。

機場消息人士告訴法新社：「機場昨天接獲通知，伊拉克各航空公司可以飛往伊朗，但目前尚無航班時刻表。」

交通部表示，航班預計將於10月從納加夫起飛，「一旦完成必要的組織準備」。

伊拉克政府上週曾表示，在針對伊朗航空業的制裁生效後，正與美國展開談判以尋求豁免。

精華 FAQ

  • 美國已同意給予伊拉克航空特別豁免，允許其營運飛往伊朗的航班。伊拉克交通部表示，這項安排是經由總理與交通部長奔走爭取後取得。

  • 政府官員指出，豁免主要適用於往返伊朗與伊拉克聖城納加夫的朝聖者。這顯示航班目的以宗教旅行為主，而非一般商務或觀光運輸。

  • 交通部表示，相關航班預計將於10月從納加夫起飛，但前提是完成必要的組織準備。目前機場已接獲通知，可飛往伊朗，但尚未公布時刻表。

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