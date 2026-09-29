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口服減重藥每周一次？諾和諾德砸26億美元搶中企新藥授權

編譯季晶晶／即時報導
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諾和諾德砸最高26億美元取得中國實驗性口服減重藥授權，這款藥以每周服用一次為研發...
諾和諾德砸最高26億美元取得中國實驗性口服減重藥授權，這款藥以每周服用一次為研發目標。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

諾和諾德以最高26億美元取得恒瑞實驗性口服減重藥海外授權，押注每周一次新劑型，同時加快補強新藥布局、降低對Ozempic與Wegovy依賴。

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）將以最高26億美元，取得中國江蘇恒瑞醫藥一款實驗性減重口服藥的授權。這款藥以每周服用一次為研發目標；目前市售減重口服藥則須每天服用。

彭博報導，諾和諾德將先支付3億美元，取得HRS-1596在中國、香港、澳門及台灣以外地區的研發、製造與銷售權。其餘款項取決於後續進展，恒瑞醫藥也可依銷售額收取權利金。交易預計今年第4季完成。

HRS-1596同時作用於GLP-1及GIP受體，已獲准在中國展開用於體重管理與糖尿病的第一期臨床試驗。

諾和諾德研發執行副總裁兼首席科學長朗格（Martin Holst Lange）表示，這款藥有潛力提高用藥便利性，但目前仍處於早期研發階段。

諾和諾德與禮來（Eli Lilly & Co.）仍主導全球減重藥市場，但中國藥廠近年加緊研發。據估計，中國有超過250款候選藥物正在開發，其中多款已獲大型藥廠相中。

諾和諾德希望藉由擴充新藥布局，擺脫對暢銷藥Ozempic和Wegovy的依賴，提振市場信心。該公司已提出2030年前推出逾五款重磅新藥、2035年前新增逾230億美元銷售額的目標，但分析師認為細節不足，未能打動投資人。

精華 FAQ

  • 諾和諾德取得的是恒瑞醫藥的實驗性減重口服藥HRS-1596海外授權，範圍涵蓋中國、香港、澳門及台灣以外地區的研發、製造與銷售權。

  • 諾和諾德將先支付3億美元，總金額最高可達26億美元，其餘款項取決於後續研發與商業進展，恒瑞也可依銷售額收取權利金。

  • HRS-1596以每周服用一次為目標，若成功可提高用藥便利性；諾和諾德也希望藉此擴充新藥管線，降低對Ozempic與Wegovy的依賴。

減重 糖尿病 丹麥

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