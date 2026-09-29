義大利法庭歷史性判決 3名埃及情報官涉酷刑有罪

雷傑尼家屬對今天的判決結果感到滿意。(路透)

羅馬重罪法庭今(28)天宣判跨國重案「雷傑尼謀殺案」，該案涉及一名義大利博士生 雷傑尼2016年在開羅遭綁架虐殺，法庭判處涉嫌的3名埃及 情報官10年徒刑。雷傑尼家屬律師表示意義重大，「從今起全世界政權應被迫記住，人民尊嚴與身體都不可侵犯」。

「雷傑尼謀殺案」被視為牽動義大利與埃及關係的重大案件，埃及政府多次堅決否認涉案。儘管義大利檢方提出證據指出，雷傑尼（Giulio Regeni）身上傷痕符合埃及秘密警察慣用酷刑手段，但埃及官方始終堅稱這是「個人犯罪行為」或「外國敵對勢力」精心策劃的陰謀，目的是為了挑撥埃及與義大利的雙邊關係。

本案共有4名埃及軍職情報官被控，所有嫌犯皆未出席在羅馬的庭審。義大利檢方6月時曾提出刑期要求，建議判處涉嫌殺害雷傑尼的主嫌夏立夫（Magdi Ibrahim Abdelal Sharif）終身監禁，其他3名嫌犯各判處17年6個月監禁。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）等多家媒體報導，羅馬重罪法庭（Corte d'Assise di Roma）今天判處3名埃及情報官10年徒刑，理由是綁架並以酷刑折磨雷傑尼。不過法庭駁回對主嫌夏立夫的謀殺指控，另外第4名被控參與綁架的前埃及國安高階主管薩比爾（Tarek Sabir）將軍獲判無罪。

報導回溯案情指出，雷傑尼遇害時年僅28歲，是英國劍橋大學博士候選人，他2016年前往埃及從事學術研究，當時正值埃及爆發多場政治抗議活動。雷傑尼1月25日在開羅遭綁架，2月3日屍體在路邊被發現，赤身裸體、多處骨折，此後他的家人不斷努力追查其死因。

報導引述檢方提出證據顯示，驗屍結果發現，雷傑尼死亡前飽受多日折磨，牙齒、肩胛骨、肱骨、手指腳趾均有骨折，「這些傷勢符合酷刑的特徵，與國際科學文獻中所描述專制政權受害者遭受的酷刑類似」。

報導指出，除了驗屍證據，義大利檢方也蒐集了其他酷刑受害人提供的證詞，但埃及當局拒絕提供司法合作，並拒絕告知4名涉案埃及情報官的訊息與地址，讓本案的調查與審判困難重重。

雷傑尼家屬對今天的判決結果感到滿意。家屬代表律師芭蕾瑞妮（Alessandra Ballerini）表示，「從今天起全世界公民都可以感到更安全，世上所有政權與麾下機構，以及象徵其權力的制服，都將被迫記住，人民尊嚴與身體都是不可被侵犯的」。