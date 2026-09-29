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巴西大選爆外交風波 總統魯拉指控川普干預選情

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現任總統魯拉尋求連任。(路透)
現任總統魯拉尋求連任。(路透)

巴西10月將舉行總統大選，現任總統魯拉尋求連任。他近期指控美國總統川普企圖透過支持參議員佛拉維歐．波索納洛干預選舉，引發外交緊張。此舉不僅牽動巴西政局，也使美巴關係陷入數10年來最低點。

根據BBC巴西新聞網報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）陣營已向最高法院與選舉法院提出調查要求，並要求撤銷佛拉維歐（Flávio Bolsonaro）的候選人資格，理由是其與川普（Donald Trump）政府密切互動，涉嫌違反巴西主權。

美方近期一連串舉措，包括將巴西犯罪組織列為恐怖團體、批評巴西政府治安政策，以及與右翼意見領袖舉行閉門會議，都被巴西政府視為「外部干預」的跡象。

不過，國際政治風險顧問布雷默（Ian Bremmer）接受巴西媒體訪問時指出，川普若直接介入巴西選舉，恐怕「適得其反」。他認為，美方真正的影響力可能來自社群媒體與假訊息操作，而非官方外交或經濟制裁。

報導指出，布雷默分析，魯拉雖因現任優勢在激烈選戰中略占上風，但選情仍「極度接近」；若川普政府過度表態，反而可能助長魯拉在選民間的反美情緒。

巴西與美國的角力，背後也牽涉中國因素。巴西目前最大貿易夥伴是中國，無論魯拉或佛拉維歐勝選，都難以改變此現實。布雷默直言，即使佛拉維歐當選並強化與華府的安全合作，巴西在經貿上仍將維持與北京的緊密連結。

分析人士指出，這場選舉不僅是巴西內部的權力爭奪，更是美中角力在拉美的延伸。巴西大選的外部干預爭議，凸顯民主國家在面對大國影響力時的脆弱性，也提醒各國如何在全球化與地緣政治壓力下維護選舉自主。

2026年巴西總統大選首輪投票訂於10月4日舉行，若首輪無候選人取得過半數有效票，第2輪投票將於10月25日舉行。

精華 FAQ

  • 魯拉陣營認為，川普政府與佛拉維歐密切互動，並透過多項政治與輿論動作影響選情，涉嫌侵犯巴西主權，因此要求司法機關介入調查。

  • 魯拉陣營已向巴西最高法院與選舉法院提出調查要求，並要求撤銷佛拉維歐的候選人資格，理由是其與川普政府往來過密，可能構成外部干預。

  • 因為巴西最大貿易夥伴仍是中國，即使政權更替也難改經貿依賴；外界認為美國若加強介入選舉，反而可能推升反美情緒，讓北京影響力更穩固。

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