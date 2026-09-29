我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡布奇諾不加濃縮咖啡？速食店員工7個「最匪夷所思的客製」

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

歐盟反制俄混合戰 擬仿效北約機制 多名外交官一頭霧水

編譯中心／綜合28日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
反制俄羅斯未達武裝攻擊程度的侵略行為，歐洲各國正研議採取新的集體應對機制；圖為比...
反制俄羅斯未達武裝攻擊程度的侵略行為，歐洲各國正研議採取新的集體應對機制；圖為比利時布魯塞爾歐盟總部大樓外。（新華社）

歐洲各國首都正研議新的集體應對方式，以反制俄羅斯未達武裝攻擊程度的侵略行為，部分國家擔心，現有機制未能遏止莫斯科所謂的混合戰。

英國「金融時報」報導，各國對如何應對克里姆林宮持續進行的破壞、縱火與製造不穩定行動意見分歧，但愈來愈多國家尋求透過集體機制懲罰俄羅斯，以回應未達北大西洋公約組織（NATO）第5條集體防禦條款啟動門檻的攻擊。

歐盟執行委員會防衛事務執行委員庫比柳斯（Andrius Kubilius）說：「如果我們面對的是混合戰，就需要採取混合防禦。這點非常明確…我們將研究如何界定需要準備採取哪些手段。」

歐盟國防部長29日將在布魯塞爾集會，討論歐盟執委會提出的方案，擬建立新的緊急安全協定（Emergency Security Protocol），讓各國遭受這類攻擊時得以啟動，以協調有效的應對措施。

這項機制將類似於北約第4條啟動的磋商機制。當盟國認為自身「安全受到威脅」時，即可援引第4條。北約歷史上共有9次啟動第4條，其中去年就有2次。

多名歐洲外交官透露，各界普遍不清楚這項新協定的具體作用，也對任何可能與北約機制相互競爭的機制抱持戒心，擔心這可能因決策管道重疊而增加應對難度。

一名外交官表示：「我不認為有人會覺得，對付俄羅斯的方法是開更多的會。」

但多數國家支持重新思考現有做法，以協調針對俄羅斯今年持續進行的破壞穩定行動採取集體應對。

各國指控莫斯科涉及多起攻擊事件，包括網路攻擊、企圖以武裝無人機攻擊萊比錫—哈雷機場（Leipzig-Halle Airport）、炸毀波蘭鐵路，以及縱火攻擊倉庫與工廠。這些事件引發公憤，卻沒有促成明確的集體應對。

庫比柳斯說：「很簡單，如果我們面對的是令人痛苦的混合威脅或行動，我們的回應也應以類似方式造成痛苦。不一定要採取相同手段，但造成的痛苦程度應該相當。」

精華 FAQ

  • 因為俄羅斯持續透過破壞、縱火、網攻與其他不達武裝攻擊門檻的手段施壓，歐盟認為現有機制難以有效遏止，因而考慮建立新的集體應對方式。

  • 它將類似北約第4條的磋商機制，當成員國認為安全受威脅時即可啟動，透過集體討論來協調回應措施，而不是等到觸發第5條才行動。

  • 許多外交官不清楚新協定的具體功能，也擔心它會與北約機制重疊，造成決策管道更複雜，甚至只會增加會議數量，卻未必提升嚇阻效果。

歐盟 俄羅斯 北約

上一則

俄明年國防預算大增27％ 達2025億美元創烏戰來新高

下一則

油價漲 伊朗封鎖荷莫茲海峽籌碼減弱 恐升高攻擊

延伸閱讀

烏指控俄找47國戰士打俄烏戰 北約批普亭「更肆無忌憚」

烏指控俄找47國戰士打俄烏戰 北約批普亭「更肆無忌憚」
歐洲爆戰爭恐慌 CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標

歐洲爆戰爭恐慌 CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標
范德賴恩突拋邀請 歐盟擬讓加國成首個「準會員」

范德賴恩突拋邀請 歐盟擬讓加國成首個「準會員」
「波羅的海從未這麼脆弱」俄機闖國際空域遭瑞典、芬蘭攔截

「波羅的海從未這麼脆弱」俄機闖國際空域遭瑞典、芬蘭攔截

熱門新聞

英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查