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俄明年國防預算大增27％ 達2025億美元創烏戰來新高

編譯中心／綜合28日電
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最新文件顯示俄羅斯政府正大舉增加軍事支出，預算赤字與國家債務壓力顯著上升；圖為俄...
最新文件顯示俄羅斯政府正大舉增加軍事支出，預算赤字與國家債務壓力顯著上升；圖為俄羅斯總統普亭(右二)28日在莫斯科出席各政黨領袖會議。(路透)

俄烏戰爭局勢持續演變，俄羅斯政府最新文件顯示其正大舉增加軍事支出，預算赤字與國家債務壓力顯著上升；與此同時，面對俄軍對烏克蘭基礎設施的強烈轟炸，烏克蘭政府已建議首都基輔的弱勢群體在冬季前先行撤離，以減輕緊急救援部門的負擔。

據路透檢閱的俄羅斯政府文件獨家報導，俄國計畫將2027年的國防支出提高至17.1兆盧布（約2025.8億美元），比原先編列的13.5兆盧布增加約27％，創下2022年俄烏戰爭爆發以來的最高紀錄。

文件顯示，未來3年俄國的國防總支出將達50兆盧布（約合5910億美元）。政府原訂2026年編列12.1兆盧布國防支出，但實際金額已被列為機密，不對外公開；此外，部分軍事支出亦可能被編列於其他預算項目中。

預算草案預料於10月1日前提交國會。因應財政壓力，俄國將2026年預算赤字占國內生產毛額（GDP）的預估值，從先前的1.6％上修至3.2％。2026年預算支出將增加13.2％至48.6兆盧布，相當於GDP的20.9％。石油與天然氣收入預估值則從先前的8.9兆盧布，下修至7.6兆盧布。   

為支應擴大的赤字，莫斯科當局上周宣布計畫於2027年實施新一波增稅。針對金屬與礦業公司開徵的新暴利稅，預計每年將帶來約2000億盧布稅收。此外，莫斯科將把2026年的淨借款計畫調高26％至5兆盧布，並動用4590億盧布（約占國家財富基金流動資產的11％）來縮減赤字。

文件還揭露，俄羅斯國家債務占GDP的比例，預計將從2026年的19.9％，攀升至2027年的21.7％，突破當局認定為安全的20％門檻。

另據央廣引述法新社報導，烏克蘭總理科列茨基（Sergiy Koretsky）表示，為避免俄羅斯攻擊後緊急服務部門不堪重負，城市中的弱勢群體應在冬季來臨前轉移。

去年俄國攻擊烏克蘭能源設施，導致氣溫低至攝氏零下20度的情況下，首都基輔切斷電力和暖氣長達數周。科列茨基指出，要求所有居民在冬季離開是「極端措施」，但行動不便與殘疾人士應考慮其他選擇。

精華 FAQ

  • 俄國計畫把2027年國防支出提高至17.1兆盧布，較原先13.5兆盧布增加約27%，並創下俄烏戰爭爆發以來新高，反映軍事支出持續擴張。

  • 文件顯示，俄國未來3年國防總支出將達50兆盧布，2026年赤字率上修至3.2%，支出占GDP比重升至20.9%，同時下修油氣收入並提高淨借款。

  • 因俄軍持續攻擊能源與基礎設施，恐讓冬季電力、暖氣和緊急救援系統再度承壓；烏方因此建議行動不便者與弱勢群體提前轉移，以降低風險。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

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