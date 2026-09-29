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高市促刪二戰「敵國條款」 日媒批火上澆油 韓媒轟無恥

編譯中心／綜合28日電
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日本首相高市早苗日前在聯合國大會上要求刪除《聯合國憲章》中的「敵國條款」，至今仍...
日本首相高市早苗日前在聯合國大會上要求刪除《聯合國憲章》中的「敵國條款」，至今仍引發外界討論；圖為高市早苗日前在紐約飯店舉行記者會，向媒體演說。 （路透）

日本首相高市早苗日前在聯合國大會上公然要求刪除《聯合國憲章》中的「敵國條款」，試圖淡化和否認侵略歷史、挑戰二戰後國際秩序。日媒28日指出，此舉無疑是火上澆油，再次暴露日本走向「新型軍國主義」的野心並招致多方反對。

綜合大公報等媒體報導，此外，俄羅斯外長拉夫羅夫強調，日本從一開始就被《聯合國憲章》認定為「敵國」，如果日本領導層試圖改寫國際法、逃避歷史責任，必然會引起各方憂慮。俄羅斯外長拉夫羅夫26日明確表示反對日本、德國成為聯合國安理會常任理事國，並批評兩國「正在走軍國主義道路」。

高市22日在聯合國大會發言稱，日本作為「和平國家」堅持專守防衛政策，為國際社會的和平與繁榮貢獻力量，將推進「無核武器世界」，呼籲刪除《聯合國憲章》中「敵國條款」。

相關條款規定，「敵國」（德、意、日等法西斯或軍國主義國家）若有再次實施侵略政策的任何步驟，聯合國創始會員國有權對其直接實施軍事行動，無須安理會授權。

日本《朝日新聞》28日指出，高市要求刪除「敵國條款」的言論是火上澆油，就連日本政府內部也出現質疑高市言論的聲音。韓媒28日批評說，高市的發言是「毫無自省的無恥行為」。

有分析指出，長期以來，日本右翼勢力將「敵國條款」視為日本謀求政治軍事大國地位的絆腳石，試圖通過修改《聯合國憲章》、推動聯合國大會決議等方式摘掉「敵國」標籤，但始終未得逞。二戰結束以來，「敵國條款」並未實際觸發。

精華 FAQ

  • 她要求刪除《聯合國憲章》中的「敵國條款」，並以日本是「和平國家」為由，強調專守防衛與推動無核武器世界，試圖淡化外界對日本歷史與軍事化的疑慮。

  • 日媒認為，這番說法不僅觸碰二戰歷史敏感議題，也再次暴露日本右翼試圖翻動國際秩序與軍事定位的企圖，容易引發國內外更多質疑與反對。

  • 俄羅斯外長批評日本若想改寫國際法、逃避歷史責任，將引發各方憂慮，並反對日德成為安理會常任理事國；韓媒則直指此舉是毫無自省的無恥行為。

聯合國 高市早苗 俄羅斯

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