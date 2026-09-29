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國際關係謊言 教宗訪法牧靈最終站籲歐洲助對抗

編譯中心／綜合28日電
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民眾28日在法國梅斯，透過大螢幕觀看教宗良十四世主持彌撒。（美聯社）
民眾28日在法國梅斯，透過大螢幕觀看教宗良十四世主持彌撒。（美聯社）

天主教教宗良十四世28日表示，各國之間的關係變得日益不文明，人們甚至以「謊言與欺騙」為傲。他呼籲歐洲協助打破這種惡性循環，並在國際關係中培養相互尊重。

中央社引述法新社報導，教宗良十四世28日在法國牧靈訪問的最後一站、鄰近德國邊境的梅斯市（Metz）發表談話，未點名任何世界領袖。

教宗將歐洲視為大國間的制衡力量，過去曾呼籲歐盟克服緊張關係、重新尋求團結，以追求烏克蘭及其他地區的和平。

身為首位來自美國的教宗，良十四世近幾個月來因華府強硬的移民打壓政策及對伊朗戰爭，多次與美國總統川普發生衝突。

川普曾批評他在打擊犯罪方面「軟弱」，在外交政策上「糟糕透頂」。

全球14億天主教徒的領袖良十四世與法國總統馬克宏一同出席活動時表示：「個人與國家之間的關係正變得愈來愈不文明。守信的價值受到輕視，相反地，人們卻以謊言和欺騙為傲。」

這是近20年來教宗首次正式訪問法國，良十四世表示：「歐洲可以透過其學會培養與維護對他人的尊重，來協助打破這種惡性循環。」

在為期4天的法國牧靈訪問中，教宗始終展現笑容與親和力，樂於與民眾互動。

此外，良十四世27日在法國會見神職人員性侵案受害者時表示，他致力於避免類似傷害再度發生；其中1名80歲受害者形容，教宗將他擁入懷中的一刻「非比尋常」。

良十四世在天主教聖城露德（Lourdes）私下會見7名已成年的性侵受害者。全球教會性侵醜聞曝光後，他承諾進一步推動教會改革。

2021年一項調查發現，過去70年間，法國約有33萬名未成年人遭到神職人員或其他教會成員性侵。

精華 FAQ

  • 他指出各國和個人之間的關係愈來愈不文明，守信價值被輕視，甚至有人以謊言與欺騙為傲，並呼籲建立更強的相互尊重。

  • 良十四世認為歐洲可作為大國間的制衡力量，並透過培養與維護對他人的尊重，協助打破目前國際關係中的惡性循環。

  • 他在露德私下會見7名成年受害者，承諾避免類似傷害再度發生，並重申會推動教會改革；受害者也對他的擁抱表達感謝。

教宗 歐盟 良十四世

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