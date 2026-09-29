國際關係謊言 教宗訪法牧靈最終站籲歐洲助對抗

民眾28日在法國梅斯，透過大螢幕觀看教宗良十四世主持彌撒。（美聯社）

天主教教宗良十四世 28日表示，各國之間的關係變得日益不文明，人們甚至以「謊言與欺騙」為傲。他呼籲歐洲協助打破這種惡性循環，並在國際關係中培養相互尊重。

中央社引述法新社報導，教宗良十四世28日在法國牧靈訪問的最後一站、鄰近德國邊境的梅斯市（Metz）發表談話，未點名任何世界領袖。

教宗將歐洲視為大國間的制衡力量，過去曾呼籲歐盟 克服緊張關係、重新尋求團結，以追求烏克蘭及其他地區的和平。

身為首位來自美國的教宗，良十四世近幾個月來因華府強硬的移民打壓政策及對伊朗戰爭，多次與美國總統川普發生衝突。

川普曾批評他在打擊犯罪方面「軟弱」，在外交政策上「糟糕透頂」。

全球14億天主教徒的領袖良十四世與法國總統馬克宏一同出席活動時表示：「個人與國家之間的關係正變得愈來愈不文明。守信的價值受到輕視，相反地，人們卻以謊言和欺騙為傲。」

這是近20年來教宗首次正式訪問法國，良十四世表示：「歐洲可以透過其學會培養與維護對他人的尊重，來協助打破這種惡性循環。」

在為期4天的法國牧靈訪問中，教宗始終展現笑容與親和力，樂於與民眾互動。

此外，良十四世27日在法國會見神職人員性侵案受害者時表示，他致力於避免類似傷害再度發生；其中1名80歲受害者形容，教宗將他擁入懷中的一刻「非比尋常」。

良十四世在天主教聖城露德（Lourdes）私下會見7名已成年的性侵受害者。全球教會性侵醜聞曝光後，他承諾進一步推動教會改革。

2021年一項調查發現，過去70年間，法國約有33萬名未成年人遭到神職人員或其他教會成員性侵。