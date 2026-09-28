疫苗需求退燒 德國BioNTech將關閉3座工廠

BioNTech目前全球約有7200名員工，因疫苗收入下滑，BioNTech正投入大量資金開發癌症治療，包括利用mRNA技術啟動人體免疫系統攻擊癌細胞，以及讓抗癌藥物更精準作用於癌細胞的新療法。(路透)

COVID-19疫情 期間靠mRNA疫苗 賺進數10億歐元的德國 生技大廠BioNTech，在疫苗需求退燒後加速重整。公司尋找買家數月未果，今天宣布關閉德國3座工廠，全球1/4、約1800名員工受影響。

商報（Handelsblatt）報導，BioNTech將陸續關閉位於德國西南部伊達爾-奧伯施泰因（Idar-Oberstein）、馬堡（Marburg）及杜賓根（Tübingen）3座工廠。杜賓根預計2027年底關閉，馬堡及伊達爾-奧伯施泰因則將在2028年初和年底結束營運。

BioNTech表示，公司數月來積極尋找買家，也曾與多家國內外企業及投資人洽談，受到目前市場及投資環境不佳影響，最終未能達成交易。公司已與員工代表協商額外資遣補償，希望降低關廠對員工衝擊。

BioNTech在疫情期間與美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作開發mRNA疫苗，成為全球最早推出疫苗的藥廠之一。疫苗熱賣讓這家原本規模不大的德國生技公司迅速崛起，並在疫情期間賺進數10億歐元。

隨疫情趨緩，疫苗需求近年持續下降，BioNTech迄今也尚未有另一項新產品獲准上市。BioNTech今年3月宣布重整計畫，將裁減最多1860個職位，並以產能利用率過低、產能過剩及降低成本等為由，縮減生產據點，把資源轉向癌症藥物研發。

2028年初將關閉的馬堡廠正是BioNTech疫情期間擴張疫苗產能的重要基地。報導指出，BioNTech當年從瑞士藥廠諾華（Novartis）手中收購這座工廠，投入大筆資金改建，生產mRNA疫苗及相關原料，關廠反映疫情結束後疫苗市場快速降溫。

杜賓根工廠則來自BioNTech昔日競爭對手CureVac，2家公司曾在疫情期間競逐mRNA疫苗開發，BioNTech去年才宣布收購CureVac，關廠消息引發CureVac創辦人霍爾（Ingmar Hoerr）不滿。

霍爾告訴商報，收購時原本期待2家公司整合、發揮彼此優勢，未料計畫在收購後馬上被推翻。他認為，當初合約沒有保障CureVac工廠在一定期間內繼續營運，是董監事會與自己身為股東所犯的重大失誤。

BioNTech目前全球約有7200名員工，因疫苗收入下滑，BioNTech正投入大量資金開發癌症治療，包括利用mRNA技術啟動人體免疫系統攻擊癌細胞，以及讓抗癌藥物更精準作用於癌細胞的新療法。

大筆研發支出也帶來財務壓力，據報導，BioNTech今年上半年淨虧損13.5億歐元（約15.3億美元），高於去年同期約8億歐元的虧損。