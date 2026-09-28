我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8旬翁募得70萬美元 發起人身分曝光 結局大反轉

彭博：伊朗私下悲觀看美伊談判 美期中選舉前難達協議

疫苗需求退燒 德國BioNTech將關閉3座工廠

中央社28日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
BioNTech目前全球約有7200名員工，因疫苗收入下滑，BioNTech正投...
BioNTech目前全球約有7200名員工，因疫苗收入下滑，BioNTech正投入大量資金開發癌症治療，包括利用mRNA技術啟動人體免疫系統攻擊癌細胞，以及讓抗癌藥物更精準作用於癌細胞的新療法。(路透)

COVID-19疫情期間靠mRNA疫苗賺進數10億歐元的德國生技大廠BioNTech，在疫苗需求退燒後加速重整。公司尋找買家數月未果，今天宣布關閉德國3座工廠，全球1/4、約1800名員工受影響。

商報（Handelsblatt）報導，BioNTech將陸續關閉位於德國西南部伊達爾-奧伯施泰因（Idar-Oberstein）、馬堡（Marburg）及杜賓根（Tübingen）3座工廠。杜賓根預計2027年底關閉，馬堡及伊達爾-奧伯施泰因則將在2028年初和年底結束營運。

BioNTech表示，公司數月來積極尋找買家，也曾與多家國內外企業及投資人洽談，受到目前市場及投資環境不佳影響，最終未能達成交易。公司已與員工代表協商額外資遣補償，希望降低關廠對員工衝擊。

BioNTech在疫情期間與美國藥廠輝瑞（Pfizer）合作開發mRNA疫苗，成為全球最早推出疫苗的藥廠之一。疫苗熱賣讓這家原本規模不大的德國生技公司迅速崛起，並在疫情期間賺進數10億歐元。

隨疫情趨緩，疫苗需求近年持續下降，BioNTech迄今也尚未有另一項新產品獲准上市。BioNTech今年3月宣布重整計畫，將裁減最多1860個職位，並以產能利用率過低、產能過剩及降低成本等為由，縮減生產據點，把資源轉向癌症藥物研發。

2028年初將關閉的馬堡廠正是BioNTech疫情期間擴張疫苗產能的重要基地。報導指出，BioNTech當年從瑞士藥廠諾華（Novartis）手中收購這座工廠，投入大筆資金改建，生產mRNA疫苗及相關原料，關廠反映疫情結束後疫苗市場快速降溫。

杜賓根工廠則來自BioNTech昔日競爭對手CureVac，2家公司曾在疫情期間競逐mRNA疫苗開發，BioNTech去年才宣布收購CureVac，關廠消息引發CureVac創辦人霍爾（Ingmar Hoerr）不滿。

霍爾告訴商報，收購時原本期待2家公司整合、發揮彼此優勢，未料計畫在收購後馬上被推翻。他認為，當初合約沒有保障CureVac工廠在一定期間內繼續營運，是董監事會與自己身為股東所犯的重大失誤。

BioNTech目前全球約有7200名員工，因疫苗收入下滑，BioNTech正投入大量資金開發癌症治療，包括利用mRNA技術啟動人體免疫系統攻擊癌細胞，以及讓抗癌藥物更精準作用於癌細胞的新療法。

大筆研發支出也帶來財務壓力，據報導，BioNTech今年上半年淨虧損13.5億歐元（約15.3億美元），高於去年同期約8億歐元的虧損。

精華 FAQ

  • 主要原因是COVID-19疫苗需求持續下滑，產能利用率過低且出現產能過剩。公司雖嘗試出售工廠，但因市場與投資環境不佳，數月洽談後仍未找到買家，只能決定關廠重整。

  • BioNTech將陸續關閉伊達爾-奧伯施泰因、馬堡與杜賓根3座工廠，關廠時程落在2027年底到2028年底之間。整體約1800名員工受影響，約占公司全球7200名員工的1/4。

  • 公司計畫把資源轉向癌症藥物研發，包括利用mRNA技術啟動免疫系統攻擊癌細胞，以及開發更精準作用於癌細胞的新療法。不過因研發投入龐大，公司今年上半年仍虧損13.5億歐元。

疫情 疫苗 德國

上一則

彭博：伊朗私下悲觀看美伊談判 美11月期中選舉前難達協議

延伸閱讀

天然氣價格飆漲 英力士關閉3座英國工廠

天然氣價格飆漲 英力士關閉3座英國工廠
材料-KY砸3.68億美元 收購瑞士絲束纖維大廠

材料-KY砸3.68億美元 收購瑞士絲束纖維大廠
撐過大地震、禁酒令與山火 加州168年傳奇酒莊申請破產保護

撐過大地震、禁酒令與山火 加州168年傳奇酒莊申請破產保護
加速AI製藥、開發罕病療法 Anthropic成立生物實驗室

加速AI製藥、開發罕病療法 Anthropic成立生物實驗室

熱門新聞

英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因

綠卡30年申請入籍 欠稅繳清仍遭拒 律師揭關鍵原因
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查