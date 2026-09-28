租金漲275% 馬德里8旬婦遭逼遷犯眾怒 數萬人示威紮營

馬德里26日有數萬人示威，要求加強保障租客，勿讓瑪麗卡門遭逼遷事件重演。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 瑪麗卡門遭逼遷引爆馬德里數萬人上街抗議。

瑪麗卡門遭逼遷引爆馬德里數萬人上街抗議。 重點二： 房租暴漲275%，長租戶面臨逼遷與住房危機。

房租暴漲275%，長租戶面臨逼遷與住房危機。 重點三：政府擬推「瑪麗卡門」措施，國會過關仍不明。

西班牙數萬民眾26日在馬德里遊行，抗議一名87歲婦人瑪麗卡門．阿巴斯卡爾（Maricarmen Abascal）被迫遷離長期所租的公寓。民眾要求政府加強保障房客權益，更有部分示威者在市中心太陽門廣場紮營抗議。瑪麗卡門已成為西班牙房屋危機的象徵，反映各大城市租金 飆升、可負擔房屋短缺，長期租戶壓力與日俱增。

中央社引述法新社報導，住在馬德里的瑪麗卡門23日遭警方破門並被抬上擔架。她被迫離開長期所租公寓的畫面，讓西班牙的住房危機再度成為明年大選前的焦點；曾承諾優先處理房屋的總理桑傑士再受壓。

民眾走上街頭呼籲政府採取措施，抑制持續上漲的房租，同時提高驅離房客的門檻。集會現場一面標語寫著：「你可能就是下一個瑪麗卡門。」

政府當局估計參與抗議的人數約2萬5000人，但主辦的馬德里房客聯盟（Madrid Tenants' Union）表示，參與人數逾30萬。示威者要求保障租客 、訂立反欺詐規例，以及禁止未有安置便逼遷。

集會結束後，部分社運人士在市中心太陽門廣場（Puerta del Sol）搭起抗議營地，呼籲民眾集結，至27日約有100個帳篷。

房客聯盟在X平台發文：「我們再也受不了。要嘛租屋制度垮台，要嘛政府垮台。」

根據聯盟資料，房地產公司收購物業後，將租金調漲275%，成為每月2650歐元（約3015美元）。瑪麗卡門無法負擔，被迫離開她居住70年的公寓。

瑪麗卡門遭驅離後身心俱疲，在醫院接受治療。她在院內表示：「希望我的遭遇能發揮作用，讓這種事不會再發生在其他人身上。」

自瑪麗卡門遭驅離後，社會黨籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）持續面臨全國有關住房議題的抗議。

政府預計在下次內閣會議，通過一套稱為「瑪麗卡門」的行政措施，內容包括自動續約，以及進一步限制驅離房客的條件。不過，由於桑傑士政府在國會並未掌握多數席次，這套措施能否過關仍屬未知。

今年稍早一項類似法案已遭否決，但瑪麗卡門的案例，已增加各政黨面對此問題的壓力。

西班牙「國家報」社論指瑪麗卡門被逼遷事件不是單一悲劇，，而是房屋市場失靈的縮影。西班牙租金10年間升80%，樓價升63%，與平均收入嚴重脫節。西班牙央行估計全國欠缺約75.5萬個住宅。社會房屋僅佔整體2.5%，遠低於法國14%及荷蘭34%。

專家指出，西班牙建屋緩慢，疫情以來逾300萬移民湧入，加上今年預計接待破紀錄的1億旅客，令供求更失衡。

這次抗議令人想起2011年反緊縮的15-M運動，當年房屋亦是主要訴求。學者指出，15年後部分運動領袖已進入政府，房屋仍是民眾首要憂慮，每年約有2.5萬宗逼遷。

87歲的瑪麗卡門23日躺在擔架床上被迫遷出馬德里居所。（路透）