租金漲275% 馬德里8旬婦遭逼遷犯眾怒 數萬人示威紮營
AI重點
文章重點整理：
西班牙數萬民眾26日在馬德里遊行，抗議一名87歲婦人瑪麗卡門．阿巴斯卡爾（Maricarmen Abascal）被迫遷離長期所租的公寓。民眾要求政府加強保障房客權益，更有部分示威者在市中心太陽門廣場紮營抗議。瑪麗卡門已成為西班牙房屋危機的象徵，反映各大城市租金飆升、可負擔房屋短缺，長期租戶壓力與日俱增。
中央社引述法新社報導，住在馬德里的瑪麗卡門23日遭警方破門並被抬上擔架。她被迫離開長期所租公寓的畫面，讓西班牙的住房危機再度成為明年大選前的焦點；曾承諾優先處理房屋的總理桑傑士再受壓。
民眾走上街頭呼籲政府採取措施，抑制持續上漲的房租，同時提高驅離房客的門檻。集會現場一面標語寫著：「你可能就是下一個瑪麗卡門。」
政府當局估計參與抗議的人數約2萬5000人，但主辦的馬德里房客聯盟（Madrid Tenants' Union）表示，參與人數逾30萬。示威者要求保障租客、訂立反欺詐規例，以及禁止未有安置便逼遷。
集會結束後，部分社運人士在市中心太陽門廣場（Puerta del Sol）搭起抗議營地，呼籲民眾集結，至27日約有100個帳篷。
房客聯盟在X平台發文：「我們再也受不了。要嘛租屋制度垮台，要嘛政府垮台。」
根據聯盟資料，房地產公司收購物業後，將租金調漲275%，成為每月2650歐元（約3015美元）。瑪麗卡門無法負擔，被迫離開她居住70年的公寓。
瑪麗卡門遭驅離後身心俱疲，在醫院接受治療。她在院內表示：「希望我的遭遇能發揮作用，讓這種事不會再發生在其他人身上。」
自瑪麗卡門遭驅離後，社會黨籍總理桑傑士（Pedro Sanchez）持續面臨全國有關住房議題的抗議。
政府預計在下次內閣會議，通過一套稱為「瑪麗卡門」的行政措施，內容包括自動續約，以及進一步限制驅離房客的條件。不過，由於桑傑士政府在國會並未掌握多數席次，這套措施能否過關仍屬未知。
今年稍早一項類似法案已遭否決，但瑪麗卡門的案例，已增加各政黨面對此問題的壓力。
西班牙「國家報」社論指瑪麗卡門被逼遷事件不是單一悲劇，，而是房屋市場失靈的縮影。西班牙租金10年間升80%，樓價升63%，與平均收入嚴重脫節。西班牙央行估計全國欠缺約75.5萬個住宅。社會房屋僅佔整體2.5%，遠低於法國14%及荷蘭34%。
專家指出，西班牙建屋緩慢，疫情以來逾300萬移民湧入，加上今年預計接待破紀錄的1億旅客，令供求更失衡。
這次抗議令人想起2011年反緊縮的15-M運動，當年房屋亦是主要訴求。學者指出，15年後部分運動領袖已進入政府，房屋仍是民眾首要憂慮，每年約有2.5萬宗逼遷。
她在居住70年的公寓內遭房東大幅加租275%，月租升至2650歐元，無力負擔而被迫搬離，讓外界看見長期租戶在房價與租金飆升下的脆弱處境。 示威者要求政府抑制持續上漲的房租、提高驅離房客門檻，並建立反欺詐規例與禁止未安置便逼遷的制度，以保障租客權益。 政府預計在下次內閣會議推出名為「瑪麗卡門」的行政措施，內容包括自動續約與限制驅離條件，但因執政聯盟未掌握國會多數，能否通過仍不確定。
精華 FAQ
她在居住70年的公寓內遭房東大幅加租275%，月租升至2650歐元，無力負擔而被迫搬離，讓外界看見長期租戶在房價與租金飆升下的脆弱處境。
示威者要求政府抑制持續上漲的房租、提高驅離房客門檻，並建立反欺詐規例與禁止未安置便逼遷的制度，以保障租客權益。
政府預計在下次內閣會議推出名為「瑪麗卡門」的行政措施，內容包括自動續約與限制驅離條件，但因執政聯盟未掌握國會多數，能否通過仍不確定。
上一則
暴雨成災 曼谷水退還需2周 數千人住避難所
下一則