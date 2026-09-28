暴雨成災 曼谷水退還需2周 數千人住避難所

泰國曼谷27日仍有地區嚴重淹水，民眾在一處水深及腰的街道上蹣跚而行。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 曼谷暴雨後積水雖改善，住宅區退水估計仍需約2周。

曼谷暴雨後積水雖改善，住宅區退水估計仍需約2周。 重點二： 全市逾54.5萬人受災，約3000人仍留守臨時避難所。

全市逾54.5萬人受災，約3000人仍留守臨時避難所。 重點三：泰國政府啟動停課與居家辦公，總理返國督導救災。

泰國 曼谷近日暴雨成災，雖然26日至27日多處積水已見改善，但東部地區水患仍然嚴重。曼谷市長查察27日表示，24日至26日為全市帶來累計320毫米降雨的低氣壓已移往緬甸 ，未來兩日曼谷仍會有10至20毫米降雨，市內運河滿水情況可望逐步紓緩，惟住宅區積水要完全消退，估計仍需約兩星期。市政府已要求非前線公務員28日在家辦公，並宣布逾400間學校當日停課。

綜合美聯社、曼谷郵報、民族報報導，洪災期間曼谷兩座機場仍維持運作，惟原定27日凌晨出發赴日本參加名古屋亞運的泰國摔跤、高爾夫球及欖球代表隊，所乘航班延誤8小時，至當地早上8時才起飛。

據泰國防災減災部門統計，截至27日，包括曼谷在內全國26個省份已有逾54.5萬人受災，其中以中部及東部災情最為嚴重。曼谷市內約5萬2000戶家庭受水患影響，市府已宣告全市為災區，並提醒市民非必要勿外出，目前仍有31條道路受淹水影響。市長查察指出，市政人員正全力排水，但主要運河水位仍處高位，加上鄰近地區水源持續流入，部分運河水位不跌反升，預計積水需兩至三日才能排乾。

泰國過去10天因洪災死亡人數已升至至少8人，仍有約3000名市民留守臨時避難所。泰國總理阿努廷已提前結束海外行程返國，親自坐鎮指揮曼谷及周邊地區的抗洪工作。

曼谷東區一間雜貨店停車場水深及膝，行人在混濁積水中艱難通行，部分居民以塑膠盆盛載財物涉水撤離。現年44歲的曼谷上班族柯辛（Kosin Nilset）住在市郊普瑞姆普拉孔恩運河旁，他表示家中泡水約30小時，水位比2011年泰國大水災時更高。2011年泰國曾遭大規模豪雨侵襲，全國多地出現洪災，造成逾500人死亡、數百萬戶住宅受損。