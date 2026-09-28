我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運桌球／遭林詩棟逆轉 林昀儒銅牌作收

In-N-Out店長年薪20萬美元 高同業快3倍

親俄派提案...瑞士「中立動議」公投 7成選民壓倒性否決

編譯中心／綜合27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為瑞士士兵8月在瑞士圖恩操作無人機。（路透）
圖為瑞士士兵8月在瑞士圖恩操作無人機。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：瑞士選民以70.1%比率否決強化中立原則提案。
  • 重點二：提案由極右派主導，被外界批評帶有親俄色彩。
  • 重點三：政府與主要政黨反對，認為現行中立制度已足夠。

瑞士選民27日以70.1%的壓倒性比率否決旨在加強該國中立原則的提案。由極右派推動、遭到反對者批評為「親俄」的該項倡議最終未獲通過。

中央社引述法新社報導，儘管瑞士社會普遍支持中立立場，但是將嚴格的中立原則寫入憲法的提案凸顯出社會對於中立的內涵存在重大分歧。根據最終結果，這項提案遭到70.1%選民反對。

公投結果公布之際，外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）表示：「這個結果並不是反對中立…瑞士昨天是中立、27日也是中立、未來也將繼續保持中立。」

瑞士的傳統立場是武裝中立，不過俄羅斯對烏克蘭發動戰爭再度引發其中立在現代衝突中應該如何實踐的質疑。

針對伯恩當局支持歐洲聯盟對俄羅斯施加經濟壓力感到憂心，主權主義組織「親瑞士」（Pro Switzerland）蒐集足夠連署，依據瑞士直接民主制度觸發了旨在於憲法中更確立中立地位的公投。

該提案遭到政府、國會和多數主要政黨反對，民調也顯示大部分選民不支持。

莫斯科曾經強烈批評瑞士加入歐盟的制裁行列，指責伯恩當局背棄中立立場，並且讚揚這項被部分批評者稱為「親俄」的提案。

提案呼籲在憲法中明文保障瑞士的「武裝且永久的」中立地位。提案同時規定，除非聯合國要求，瑞士不得參與制裁。

圖為瑞士士兵8月在瑞士圖恩操作無人機。（路透）
圖為瑞士士兵8月在瑞士圖恩操作無人機。（路透）

精華 FAQ

  • 這次公投主要是要不要把瑞士的「武裝且永久中立」明文寫入憲法，並限制瑞士除非聯合國要求，否則不得參與制裁。

  • 因為提案主張瑞士不要參與對俄羅斯的制裁，與莫斯科批評瑞士加入歐盟制裁的立場相呼應，因此被部分反對者視為親俄。

  • 外交部長凱西斯表示，否決不代表反對中立，而是代表選民不認同這種更嚴格的定義；瑞士過去、現在與未來都會保持中立。

瑞士 公投 俄羅斯

上一則

政策惹民怨？匈牙利總理演講慘遭蛋襲 上周被潑葡萄酒

下一則

烏戰4年來德俄外長首會 激烈交鋒沒交集

延伸閱讀

民調：億萬富豪稅支持度 略領先

民調：億萬富豪稅支持度 略領先
歐洲爆戰爭恐慌 CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標

歐洲爆戰爭恐慌 CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標
俄國會大選初步結果 親普亭執政黨獲355席創新高

俄國會大選初步結果 親普亭執政黨獲355席創新高
眾院通過制裁俄法案 川普獲新關稅權力 中國恐吞100%關稅

眾院通過制裁俄法案 川普獲新關稅權力 中國恐吞100%關稅

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
英國哈利王子（右）2021年7月在肯辛頓宮低地花園的黛安娜王妃新雕像揭幕時與舅舅斯賓塞伯爵（左）交談。（路透）

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

2026-09-20 07:20

超人氣

更多 >
電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依

電影人／李小龍父子墓 兩代傳奇相依
蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？

蘇姿丰、張忠謀母校MIT 為何首登「美新」大學排名榜首？
亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口

亞運乒乓╱男團奪金後張本智和連敗 日媒疑「不滿」封口
4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝

4款鳳梨酥實測 紅刺蝟最酸、微熱山丘最貴 網最推品牌曝
亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌

亞運╱吳豔妮百米欄摘銅落淚 台「跨欄甜心」憾失獎牌