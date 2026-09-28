政策惹民怨？匈牙利總理演講慘遭蛋襲 上周被潑葡萄酒

匈牙利總理馬格雅26日造勢演說遭蛋襲。（歐新社）

匈牙利總理馬格雅（Peter Magyar）26日在匈牙利索爾諾克鎮發表演說時遭投擲雞蛋 ，警方迅速逮捕了涉事男子；涉事男子被警員當場制伏在地，遺憾自己「沒能砸中總理的頭」。

據匈牙利每日新聞、今日俄羅斯 （RT）電視台等媒體報導，馬格雅在演說中重申政府多項重大施政計畫，包括推行富人稅、追討前朝不法資產，以及推動憲政改革；但不久後活動就被打斷，有人向台上丟了一個雞蛋。馬格雅最初以為是被潑灑飲料，隨即中斷演說對抗議者喊話，「請青民盟（Fidesz）的酸民不要亂扔飲料，現場有許多平民，我不認為長者或孩子應該被潑水或啤酒。如果你們想潑我，直接上台來，沒問題。」

RT提到，這是馬格雅近期因施政政策問題遭遇的第三起類似抗議事件。此前，他在造訪布達佩斯西部的火車站時曾被人吐口水，也曾在佩奇市被人潑葡萄酒 。當地時間9月19日，一名身分不明的男子向馬格雅潑灑葡萄酒，以此表達個人的敵意及對其政策的不滿。事後，馬格雅在社交媒體臉書上發布了這起事件的視頻，並回應稱，對浪費了美酒表示遺憾。

據悉，馬格雅宣誓就任匈牙利總理後曾表示，他不會尋求加強安保措施，因為這可能會造成不便。此外，馬格雅也不認為匈牙利是個危險的地方。