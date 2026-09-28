飛安危機…波音737 Max爆飛行控制軟體缺陷 恐致自動導航失靈

波音737MAX是波音最重要的客機，但最近幾年的問題不少。（路透）

美國飛機製造商波音 公司的737MAX客機再爆出飛行控制軟體缺陷，自動導航於降落時可能失靈。華爾街 日報26日援引波音內部文件報導，波音發現一款此前未公開的軟體故障，該故障源於駕駛艙軟體更新，當機組人員在復飛後更改預定飛行路線時，或觸發自動導航功能失效，導致飛行員在特定著陸場景中無法使用自動飛行引導功能。

CBS News報導，這項問題涉及737 MAX飛行管理電腦的軟體版本14及14.1。在極少數情況下，如果飛機正使用自動駕駛進行精確進場，而飛行員在復飛過程中，如果修改預先的飛行計畫，飛行管理電腦可能發生異常，使垂直導航（VNAV）功能脫離，轉而使用較基本的自動俯仰控制模式。

這個故障之所以受到關注，是因為這種情況通常發生在機場附近的低空環境，此時飛行員本來就處於較高工作負荷之下，需要同時掌握飛行高度、航向、速度以及機場周邊環境。如果系統在此時改變自動控制模式，便可能增加飛行員的操作負擔。

美國聯邦航空管理局表示，已獲悉部分波音737MAX客機的飛行控制電腦軟體更新中存在潛在問題，正與波音及各航空公司密切合作，並將召集糾正措施審查委員會進行評估，若發現任何安全隱患，將立即採取行動。

目前美國西南航空和聯合航空已要求波音不要交付配備受影響軟體的新737MAX客機，並要求安裝此前版本的軟體。報道稱，目前尚不清楚有多少架正營運的客機搭載這款有缺陷的軟體，波音、航空公司及監管機構正評估該問題是否構成飛行安全隱患。

波音回應稱，已於上月通知所有737客機營運商，提醒他們在特定降落情境下可能出現此問題，強調已向營運商分享相關信息，強化現有飛行員安全操作規程，工程師正致力於開發軟體更新，以永久解決問題。

在2018年和2019年，波音737MAX客機接連發生兩宗致命空難，導致該機型在全球範圍內被勒令停飛。此外，阿拉斯加航空一架近乎全新的波音MAX9客機，亦曾於高空飛行途中發生艙門掉落事故，引發波音面對極其嚴格的監管與安全審查。