拒絕德黑蘭停火提案後 川普預期美伊將重啟會談

在昨天拒絕德黑蘭提出的停火提案後，美國總統川普今天表示，他預期與伊朗的會談將於下週重啟。（美聯社）

在昨天拒絕德黑蘭提出的停火提案後，美國總統川普 今天表示，他預期與伊朗 的會談將於下週重啟。

法新社報導，川普接受美國新聞媒體Axios訪問時說：「他們想達成協議，但那不是我想要的協議。這在大概一年前，我們或許就會同意了。」

伊朗25日表示，已經向美國提出一項重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的提案。這項提案遭到川普予以拒絕。他並堅稱伊朗領導人之所以想要這項協議，是因為「他們輸得一塌糊塗」。

川普在今天刊載的Axios專訪中表示：「他們高估了自己的籌碼。」

Axios引述知情人士指出，華府與德黑蘭之間可能最快明天展開間接談判。

這場談判將延續美國特使魏科夫（Steve Witkoff）、庫許納（Jared Kushner）與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在紐約聯合國大會場邊舉行的間接會談。

Axios指出，新一輪談判將透過卡達調解進行。

川普在專訪中表示，通過荷莫茲海峽的石油運量於週末達到超過2000萬桶，為自從戰爭爆發以來的最大量。

當被問到是否考慮恢復攻擊伊朗時，川普表示：「我一直在想這個問題。」