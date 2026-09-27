烏克蘭公布北韓戰俘移送消息 南韓要求道歉

南韓 總統府今天要求烏克蘭 提出正式解釋和道歉，稱儘管雙方事前已經達成保密的共識，基輔仍單方面公開北韓 戰俘移送南韓的消息。

路透社報導，青瓦臺表示，烏克蘭後來否認曾有任何保密協議的說法並不屬實，已經損害兩國政府間的互信。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）24日在聯合國表示：「最近，我們將2名北韓戰俘送往南韓。要活捉這些人並不容易。」

南韓總統李在明24日在社群平台X上發文，對此表示深感遺憾。

韓聯社報導，李在明指出，將北韓戰俘移送南韓是極其敏感的問題，將給外交、國家安全和朝鮮半島局勢帶來重大影響。雙方綜合考慮公開該消息可能引發的各種問題後，認為採取非公開方式在各方面都更為妥當，並就此達成共識。不清楚烏方出於何種考慮，但對此深感遺憾。