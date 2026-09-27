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機艙發現煙霧 達美航空班機緊急降落葡萄牙4人送醫

中央社／里斯本27日綜合外電報導
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達美航空公司一架噴射機今天因機艙內發現煙霧，在葡萄牙北部波圖機場緊急降落，有4名...
達美航空公司一架噴射機今天因機艙內發現煙霧，在葡萄牙北部波圖機場緊急降落，有4名乘客送醫治療。圖為達美航空飛機示意圖，非涉事飛機。（美聯社）

葡萄牙民防機構表示，美國達美航空公司一架噴射機今天因機艙內發現煙霧，在葡萄牙北部波圖機場緊急降落，有4名乘客送醫治療。

根據媒體報導，搭載296名乘客的達美航空公司（Delta Air Lines）這架班機原定從西班牙巴塞隆納（Barcelona）飛往美國波士頓（Boston），途中被迫轉降。

法新社報導，民防機構表示，班機平安降落波圖（Porto）機場後，有14名乘客需要協助。

發言人指出，其中4人因吸入煙霧被送往醫院，所幸僅受到「輕微」影響。

民防機構指出，事發原因目前仍不得而知。

精華 FAQ

  • 因為機艙內發現煙霧，機組人員為確保安全，將原本飛往美國波士頓的班機改為緊急降落葡萄牙北部的波圖機場。

  • 班機原定從西班牙巴塞隆納起飛，飛往美國波士頓，機上共搭載296名乘客，途中因異常情況被迫轉降。

  • 班機平安降落後，有14名乘客需要協助，其中4人因吸入煙霧送醫，但僅受輕微影響；民防機構表示，事故原因目前仍不明。

達美航空 波士頓 葡萄牙

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