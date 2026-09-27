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瑞士「中立動議」公投 7成選民壓倒性否決

中央社／日內瓦27日綜合外電報導
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最終結果顯示，瑞士選民今天以70.1%的壓倒性比例否決旨在加強該國中立原則的提案。由極右派推動、遭到反對者批評為「親俄」的該項倡議最終未獲通過。

法新社報導，儘管瑞士社會普遍支持中立立場，但是將嚴格的中立原則寫入憲法的提案突顯出社會對於中立的內涵存在重大分歧。

根據最終結果，這項提案遭到70.1%選民反對。

公投結果公布之際，外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）在伯恩（Bern）告訴記者：「這個結果並不是反對中立…瑞士昨天是中立、今天也是中立、未來也將繼續保持中立。」

瑞士的傳統立場是武裝中立，不過俄羅斯對烏克蘭發動戰爭再度引發其中立在現代衝突中應該如何實踐的質疑。

針對伯恩當局支持歐洲聯盟對俄羅斯施加經濟壓力感到憂心，主權主義組織「親瑞士」（Pro Switzerland）蒐集足夠連署，依據瑞士直接民主制度觸發了旨在於憲法中更確立中立地位的公投。

該提案遭到政府、國會和多數主要政黨反對，民調也顯示大部分選民不支持。

莫斯科曾經強烈批評瑞士加入歐盟的制裁行列，指責伯恩當局背棄中立立場，並且讚揚這項被部分批評者稱為「親俄」的提案。

提案呼籲在憲法中明文保障瑞士的「武裝且永久的」中立地位。

提案同時規定，除非聯合國要求，瑞士不得參與制裁。

精華 FAQ

  • 最終結果顯示，瑞士選民以70.1%的比例否決這項提案，沒有讓主張強化中立原則的內容進入憲法，等於拒絕了更嚴格的中立定義。

  • 提案主張在憲法中明文保障瑞士「武裝且永久的」中立地位，並規定除非聯合國要求，瑞士不得參與制裁，以更嚴格限制對外政策空間。

  • 因為雖然多數瑞士人支持中立，但在俄烏戰爭後，外界開始質疑中立如何實踐；政府、國會與多數政黨也認為提案過於僵化，因此普遍反對。

公投 俄羅斯 瑞士

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