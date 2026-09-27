美日「利劍」軍演 日本長程飛彈將現 射程1000公里可達上海
日媒披露，日本10月與美國舉行大規模演習期間，將出動陸上自衛隊長程飛彈「25式陸基反艦飛彈」。這將是「25式陸基反艦飛彈」首度投入大規模演習，但預計不會實際發射。
中央社引述共同社與「朝日新聞」報導，日本防衛省今年3月起在熊本的健軍駐屯地部署「25式陸基反艦飛彈」（12式陸基反艦飛彈增程改良型）。這種長程飛彈能打擊對手的攻擊據點，因此部署這種飛彈代表日本首度保有「反擊能力」（敵基地攻擊能力）。
「25式陸基反艦飛彈」為日本國產，射程1000公里，覆蓋東海、朝鮮半島至中國上海及台灣周邊海域。
日本自衛隊與美軍將在10月啟動雙方每兩年舉行一次的「利劍」（Keen Sword）演習，模擬日本遭受武力攻擊等情況。雙方將動員數萬名兵力，在日本各地及周邊海域、空域展開實兵操演。這場演習與以電腦模擬及桌上推演為主的「利刃」（Keen Edge）大致交替舉行。
防衛省的消息人士透露，配合上述演習，正在協調於熊本縣的大矢野原演習場部署「25式陸基反艦飛彈」的操作部隊與發射車輛等，雙方屆時將共享攻擊目標相關資訊，並確認發射程序，但不會實際發射飛彈。
共同社指出，雙方希望藉此確認長程飛彈投入實戰所須的日美合作。
「朝日新聞」則解讀，此舉有意針對持續擴大軍備的中國。日本長期奉行「專守防衛」，如今將邁入新局面。
防衛省預定10月3日在健軍駐屯地，首次向當地居民展示裝備。此外，防衛省也在協調召開「利劍」演習說明會。有熊本人擔心該地恐成為攻擊目標，對於部署「25式陸基反艦飛彈」抱持疑慮。
「專守防衛」是日本長久以來的防衛政策，基於和平憲法以防衛為原則，不攻擊敵國基地；依據憲法精神採取被動性防衛戰略。不過，專守防衛隨著時代演變，歷任內閣都各自賦予相應定義。
日本將在10月與美軍舉行的「利劍」演習中，動員25式陸基反艦飛彈參與。這是該型飛彈首次投入大規模演習，主要用來驗證部署與作戰協同流程。 因為它不只是防禦性武器，還具備打擊對手攻擊據點的能力。日本部署後被認為首度擁有「反擊能力」，意味著長年強調的專守防衛出現新變化。 由於25式飛彈射程可達1000公里，涵蓋東海、朝鮮半島、上海及台灣周邊海域，外界關注其對周邊局勢的影響；熊本當地居民則擔心部署後可能使基地成為攻擊目標。
精華 FAQ
日本將在10月與美軍舉行的「利劍」演習中，動員25式陸基反艦飛彈參與。這是該型飛彈首次投入大規模演習，主要用來驗證部署與作戰協同流程。
因為它不只是防禦性武器，還具備打擊對手攻擊據點的能力。日本部署後被認為首度擁有「反擊能力」，意味著長年強調的專守防衛出現新變化。
由於25式飛彈射程可達1000公里，涵蓋東海、朝鮮半島、上海及台灣周邊海域，外界關注其對周邊局勢的影響；熊本當地居民則擔心部署後可能使基地成為攻擊目標。
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