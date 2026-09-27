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曼谷連日暴雨馬路如河道 全市列災區民眾恐慌囤物資

編譯中心／綜合26日電
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泰國豪雨引發水災，曼谷市區26日大淹水。（歐新社）
泰國豪雨引發水災，曼谷市區26日大淹水。（歐新社）

泰國首都曼谷從24日起持續降雨，48小時累積降雨量將近300毫米，導致多地出現淹水災情，部分道路積水逾1公尺，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）宣布，將原本列為受災區的3個行政區擴大至全市50區。曼谷部分超市和賣場則出現搶購物資的人潮，許多新鮮食品已售罄。當局宣布曼谷的學校28日停課一天，部分市府人員則實施居家辦公，以減少交通壅塞。

中央社報導，曼谷持續降下暴雨，造成多地淹水並導致交通受阻，截至晚間多個區域積水未退，查察26日宣布曼谷全市50區為災區。目前曼谷多地淹水並造成交通嚴重堵塞，其中以東部受災最為嚴重。

26日上午9時，曼谷居民收到手機廣播警報，表示運河水位已達到警戒線，預計還會持續上漲，呼籲民眾防範淹水。

泰詢問者（Thai Enquirer）報導引述曼谷市政府的資料指出，這波降雨在曼谷已累積將近300毫米，曼谷東北部敏布里（Min Buri）和孔三瓦（Khlong Sam Wa）累積雨量分別達274.5毫米及273毫米。此外，還有來自暖武里府（Nonthaburi）及巴吞他尼府（Pathum Thani）的水流入曼谷。

曼谷市區26日大淹水，民眾超市搶購物資，圖為居民在水淹街道前行。（路透）
曼谷市區26日大淹水，民眾超市搶購物資，圖為居民在水淹街道前行。（路透）

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，持續的暴雨引發曼谷居民搶購物資，超商貨架上的微波食品售罄，部分賣場26日上午也湧入採購人潮。

旅居泰國13年的赫南德茲（Daniel Hernandez）表示，這是他移居曼谷以來遇過最嚴重的水災，「汽車被困在街道中央，人們只能在及腰深的水中行走，馬路宛如一條河道。」

曼谷居民拉威潘（Raviphan Panitcharoen）表示，他家附近的量販店擠滿搶購物資的民眾，造成大塞車。

曼谷曾在2011年發生大規模洪水，全市約五分之一的區域遭淹沒，造成逾500人身亡，數百萬間民宅毀損。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）26日上午透過官方臉書表示，他將縮短訪英行程迅速返回曼谷，並立即前往災區。

泰國農業暨合作部長蘇里雅（Suriya Jungrungreangkit）則要求相關單位全天候監控水情，加快排水並調派設備，保護社區、農業及經濟區域。民族報（The Nation）報導，蘇里雅今天召開會議，要求相關機關24小時待命，並使用抽水設備加速排水。

這次雨災不止曼谷受影響。截至26日晨7時，泰國21個府有逾8.4萬人受洪水影響。泰國氣象局預測，包括曼谷在內，泰國北部、東北部、東部及南部地區的豪雨情況將持續至27日。

精華 FAQ

  • 曼谷48小時累積雨量近300毫米，多地出現淹水，部分道路積水超過1公尺，交通嚴重受阻，且不少地區積水到晚間仍未退去，顯示災情相當嚴重。

  • 因為連日暴雨不只讓原本3個行政區受災，還造成全市多處淹水與交通癱瘓，市長查察因此宣布將災區從3區擴大到曼谷50區，以便統一調度救災。

  • 災情引發超市與賣場搶購潮，部分新鮮食品售罄，學校也停課1天，市府人員部分居家辦公；總理縮短訪英行程返國，相關單位則24小時監控水情並加速排水。

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