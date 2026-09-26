德俄外長會晤 德當面警告莫斯科停止升級行動

德國外交部長瓦德福。（路透）

德國外交部長瓦德福今天在聯合國大會場邊與俄羅斯 外長拉夫羅夫會晤時，當面呼籲莫斯科「停止危險的升級行動」。這是俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭 逾4年來，德俄兩國首次進行外長級對話。

綜合路透社和法新社報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，身為烏克蘭重要盟友的德國與俄羅斯關係陷入冰點。今年8月德國東部萊比錫─哈雷機場（Leipzig/Halle Airport）發生無人機襲擊未遂事件後，雙方緊張情勢更趨升溫。

德國政府這個月表示，已認定俄羅斯應對這起無人機襲擊企圖負責，並因此採取一系列應對措施，包括關閉柏林（Berlin）的一處領事館與一間俄國 文化中心。

俄羅斯駐德大使館則稱相關指控是「捏造的挑釁」及「德國新一波反俄情緒的體現」。

德國外長瓦德福（Johann Wadephul）今天在會談中呼籲俄羅斯「停止對德國、歐洲及北大西洋公約組織（NATO）採取危險的升級行動」。

消息人士指出，瓦德福表示，類似萊比錫無人機襲擊未遂事件或其他混合攻擊，都無法動搖德國支持烏克蘭的決心。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）上次與德國外長會面，是2022年1月與時任外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）會晤，當時距俄軍入侵烏克蘭不到1個月。

包括德國在內的歐洲國家，近日接連對他們所稱俄羅斯在境內加強破壞活動發出警訊。

據德國外交官員透露，德俄今天這場閉門會談的重點是烏克蘭議題。

這名外交官員表示：「德國外長譴責俄羅斯持續且日益針對平民的侵略行為。這種試圖加大施壓的舉動，無法改變俄羅斯難以為繼的處境：每個月都有數萬俄軍在這場毫無希望的陣地戰中喪生，俄羅斯經濟則持續崩潰。」

根據俄羅斯塔斯社（TASS）引述俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）說法報導，會談前，德方要求媒體不得進場，開場發言不得錄音。

她表示，這場會談由柏林發起，歷時約20分鐘。