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印尼渡輪沉沒爪哇海事故增至64死 71人下落不明

中央社／雅加達26日綜合外電報導
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印尼一艘渡輪大約兩週前在爪哇海（Java Sea）沉沒，搜救隊伍仍持續尋找失蹤者，相關當局官員今天表示，事故死亡數已經攀升到64人。

法新社報導，印尼國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）的官員於記者會指出：「船上總共載243人…108人生還，64人喪命，另有71人仍待搜索。」

這位官員還說，搜救行動將再延長7天，但每3天進行一次評估。

這艘載有243人的印尼渡輪12日從東爪哇省（East Java）泗水（Surabaya）出發，隨後遭遇惡劣天候，並於13日凌晨與所屬航運公司失聯。

印尼是一個由1萬7000多座島嶼組成的群島國家，日常交通及觀光高度依賴船隻接駁。

但當地安全標準寬鬆，加上天候難以預測，船難事故在印尼時有所聞。

精華 FAQ

  • 印尼國家搜救總署表示，這艘渡輪共載243人，目前已有108人生還、64人喪命，另有71人仍下落不明，搜救隊伍持續搜索中。

  • 這艘渡輪於12日從東爪哇省泗水出發，之後遭遇惡劣天候，並在13日凌晨與所屬航運公司失聯，隨後傳出沉沒事故。

  • 印尼是島嶼眾多的群島國家，日常交通高度依賴船隻，但安全標準偏寬鬆且天候多變，船難時有所聞；目前搜救將再延長7天，並每3天評估一次。

印尼

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