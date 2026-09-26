印尼渡輪沉沒爪哇海事故增至64死 71人下落不明

印尼 一艘渡輪大約兩週前在爪哇海（Java Sea）沉沒，搜救隊伍仍持續尋找失蹤者，相關當局官員今天表示，事故死亡數已經攀升到64人。

法新社報導，印尼國家搜救總署（National Search and Rescue Agency）的官員於記者會指出：「船上總共載243人…108人生還，64人喪命，另有71人仍待搜索。」

這位官員還說，搜救行動將再延長7天，但每3天進行一次評估。

這艘載有243人的印尼渡輪12日從東爪哇省（East Java）泗水（Surabaya）出發，隨後遭遇惡劣天候，並於13日凌晨與所屬航運公司失聯。

印尼是一個由1萬7000多座島嶼組成的群島國家，日常交通及觀光高度依賴船隻接駁。

但當地安全標準寬鬆，加上天候難以預測，船難事故在印尼時有所聞。