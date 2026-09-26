俄機闖國際空域 芬蘭、瑞典攔截 普亭澄清無意與歐衝突

面對北約國家的攻擊警告，俄羅斯總統普亭25日強調，俄方沒有準備與歐洲進行任何形式的敵對行動；圖為普亭在聖彼得堡出席國際文化論壇後走向記者。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 芬蘭與瑞典首度聯手，在芬蘭灣上空攔截俄國軍機並展現北約戰備。

芬蘭與瑞典首度聯手，在芬蘭灣上空攔截俄國軍機並展現北約戰備。 重點二： 丹麥情報局警告，俄羅斯未來數月可能對北約國家發動有限軍事攻擊。

丹麥情報局警告，俄羅斯未來數月可能對北約國家發動有限軍事攻擊。 重點三：普亭強調無意與歐洲衝突，但將視烏克蘭攻擊情況決定是否重啟和談。

俄烏戰爭邁入第五年，波羅的海區域局勢持續動盪。芬蘭與瑞典 25日證實已首度展開聯合「快速反應警戒」行動，出動戰機在芬蘭灣上空攔截俄國軍機；丹麥情報局則警告俄國可能對北約國家發動「有限」軍事攻擊。俄羅斯 總統普亭 (Vladimir Putin)同日澄清，莫斯科無意與歐洲發生衝突，但將視烏克蘭近期攻擊行動決定是否重啟和談。

路透報導，瑞典總理克里斯特森(Ulf Kristersson)表示，兩國空軍24日在國際空域追蹤並辨識包含運輸機與戰鬥機在內的俄軍機隊，展現防禦防線的戰備狀態。他在社群平台X發文說：「這是我們共同建立的信任與戰備狀態的具體體現，也彰顯了北歐與波羅的海及範圍更廣泛的北約一起合作下所蘊含的強大力量。」

但他也直言波羅的海「從未像現在這麼脆弱，但同時也從未像現在這樣受到更完善的保護」。芬蘭與瑞典於俄烏衝突爆發後相繼加入北約，結束長期中立政策。

芬蘭空軍則表示，兩國空軍戰機追蹤並辨識一批俄羅斯軍機，其中包括一架運輸機及數架戰鬥機。路透社已連繫瑞典及芬蘭的俄羅斯大使館尋求置評，但截至發稿時間仍未獲得回應。

包括芬蘭灣在內的波羅的海地區，自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，當地陸續發生天然氣管線中斷、領空遭侵犯等事件，目前仍處於高度戒備狀態。

丹麥國防情報局(DDIS)24日警告，俄羅斯可能在未來幾個月對北約成員國發動「有限」軍事攻擊，俄烏戰爭持續逾4年半之際，克里姆林宮似乎更願意承擔風險。

丹麥國防情報局指出，俄羅斯可能動用遠程武器，對支援烏克蘭至關重要的基礎設施發動零星攻擊，目前相關風險仍低，但風險正在升高。丹麥國防情報局在報告中寫道：「有限軍事攻擊將是俄羅斯方面的孤注一擲之舉，這類攻擊與加劇的混合戰行動一樣，可能在未來幾個月發生。」

德國此前指控莫斯科策劃8月萊比錫（Leipzig）機場的無人機襲擊，波蘭亦警告俄國飛彈與無人機的威脅。

中央社引述法新社報導，面對北約國家的安全焦慮與攻擊警告，普亭25日於聖彼得堡(Saint Petersburg)強調，俄方「沒有真正的動機」升高緊張，且「沒有準備與歐洲進行任何形式的敵對行動」。針對俄烏談判前景，普亭直言和平提議仍在桌上，但在烏方發動攻擊後，俄方正仔細研議相應措施以決定後續作為。

俄羅斯總統普亭。（路透）