教宗訪法聚焦AI、教會性侵醜聞 談CNN禁令歡迎記者採訪
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天主教教宗良十四世(Pope Leo XIV)25日啟程前往法國，展開周末訪問。他希望在教會性侵醜聞後重建天主教會的聲譽，預料也將再次呼籲全球制定人工智慧(AI)發展規範，並闡述他對歐洲未來的願景。
路透報導，針對美國總統川普禁止有線電視新聞網(CNN)等媒體進入白宮的決定，羅馬天主教教宗良十四世25日重申對新聞自由的支持。良十四世告訴記者：「我很高興在這裡，你們所有人都受到歡迎。關於報導，我認為讓每個人、在各方面都能獲得報導，是非常重要的。」
另據央廣引述路透報導，良十四世25日至28日的訪問預料將吸引大批民眾。他將前往巴黎、西南部著名天主教聖地露德(Lourdes)，以及靠近德國邊界的梅斯(Metz)。約有60萬人登記參加良十四世26日在巴黎市中心舉行的戶外彌撒，預計大批人潮將蔓延至著名的香榭麗舍大道。
法籍退休主教斯滕格(Marc Stenger)指出，「教宗良十四世訪問法國引發了一股真正的熱潮。」
良十四世25日的行程包括在法國總統府愛麗舍宮(Elysee palace)，向總統馬克宏(Emmanuel Macron)等法國政界領袖發表演說；隨後他將前往聯合國教科文組織(UNESCO)總部發表談話。UNESCO目前正面臨預算短缺問題，起因於美國總統川普於2025年宣布退出該組織。
良十四世一直將AI帶來的風險視為其教宗任期的重要議題，也曾呼籲全球領袖制定國際規範以監督這項產業，預料他也將在UNESCO談及相關議題。
報導指出，良十四世是近20年來首位正式訪問法國的教宗。2021年令人震驚的神職人員性侵案調查報告曝光後，法國教會領袖希望良十四世的訪問能協助重建天主教會聲譽。
根據該報告調查，過去70年間約有33萬名法國兒童遭到天主教神職人員及教會非神職人員性侵。此後，法國主教團已提出賠償及兒童保護措施，但受害者仍持續要求教會領導人展開問責行動。
良十四世27日將在梅斯發表一場以「歐洲和平與團結的根源」為題的演說，為此行畫下完美句點。
他希望藉由訪法重建天主教會聲譽，回應性侵醜聞後的信任危機，同時在法國政界與宗教場合闡述對歐洲未來的看法。 報導指出，他將在UNESCO發表談話時再次呼籲全球制定AI發展規範，認為這項技術帶有風險，需由國際社會共同監督。 針對川普禁止CNN等媒體進入白宮，良十四世表示所有人都應被歡迎，強調讓每個人、在各方面都能獲得報導，十分重要。
精華 FAQ
他希望藉由訪法重建天主教會聲譽，回應性侵醜聞後的信任危機，同時在法國政界與宗教場合闡述對歐洲未來的看法。
報導指出，他將在UNESCO發表談話時再次呼籲全球制定AI發展規範，認為這項技術帶有風險，需由國際社會共同監督。
針對川普禁止CNN等媒體進入白宮，良十四世表示所有人都應被歡迎，強調讓每個人、在各方面都能獲得報導，十分重要。
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