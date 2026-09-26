教宗訪法聚焦AI、教會性侵醜聞 談CNN禁令歡迎記者採訪

天主教教宗良十四世（左）和法國總統馬克宏25日在愛麗舍宮發表聯合聲明後握手。 （美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 教宗良十四世訪法，聚焦重建教會聲譽與性侵醜聞後續。

教宗良十四世訪法，聚焦重建教會聲譽與性侵醜聞後續。 重點二： 他將在UNESCO談AI規範，並強調全球應管控風險。

他將在UNESCO談AI規範，並強調全球應管控風險。 重點三：面對CNN禁令爭議，良十四世公開表態支持新聞自由。

天主教教宗良十四世 (Pope Leo XIV)25日啟程前往法國，展開周末訪問。他希望在教會性侵 醜聞後重建天主教會的聲譽，預料也將再次呼籲全球制定人工智慧(AI)發展規範，並闡述他對歐洲未來的願景。

路透報導，針對美國總統川普禁止有線電視新聞網(CNN)等媒體進入白宮的決定，羅馬天主教教宗良十四世25日重申對新聞自由的支持。良十四世告訴記者：「我很高興在這裡，你們所有人都受到歡迎。關於報導，我認為讓每個人、在各方面都能獲得報導，是非常重要的。」

另據央廣引述路透報導，良十四世25日至28日的訪問預料將吸引大批民眾。他將前往巴黎、西南部著名天主教聖地露德(Lourdes)，以及靠近德國邊界的梅斯(Metz)。約有60萬人登記參加良十四世26日在巴黎市中心舉行的戶外彌撒，預計大批人潮將蔓延至著名的香榭麗舍大道。

法籍退休主教斯滕格(Marc Stenger)指出，「教宗良十四世訪問法國引發了一股真正的熱潮。」

良十四世25日的行程包括在法國總統府愛麗舍宮(Elysee palace)，向總統馬克宏(Emmanuel Macron)等法國政界領袖發表演說；隨後他將前往聯合國教科文組織(UNESCO)總部發表談話。UNESCO目前正面臨預算短缺問題，起因於美國總統川普於2025年宣布退出該組織。

良十四世一直將AI帶來的風險視為其教宗任期的重要議題，也曾呼籲全球領袖制定國際規範以監督這項產業，預料他也將在UNESCO談及相關議題。

報導指出，良十四世是近20年來首位正式訪問法國的教宗。2021年令人震驚的神職人員性侵案調查報告曝光後，法國教會領袖希望良十四世的訪問能協助重建天主教會聲譽。

根據該報告調查，過去70年間約有33萬名法國兒童遭到天主教神職人員及教會非神職人員性侵。此後，法國主教團已提出賠償及兒童保護措施，但受害者仍持續要求教會領導人展開問責行動。

良十四世27日將在梅斯發表一場以「歐洲和平與團結的根源」為題的演說，為此行畫下完美句點。

天主教教宗良十四世將造訪巴黎，一座教堂掛上印有教宗肖像及「歡迎來到巴黎」字樣的布條和梵蒂岡旗幟。(中央社)

教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（歐新社）