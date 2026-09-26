義大利限縮移民 校園禁頭紗、罩袍 外籍生不得超過3成

AI重點 文章重點整理： 重點一： 義大利新校園法令禁遮臉穿著，違者最高罰1000歐元。

義大利新校園法令禁遮臉穿著，違者最高罰1000歐元。 重點二： 中小學外籍新生上限30%，並要求家長補強義語能力。

中小學外籍新生上限30%，並要求家長補強義語能力。 重點三：新規將於2027/2028學年上路，另開放選修拉丁語。

義大利 內閣會議24日通過新校園法令，規定學生上課須露臉，穿戴頭紗或伊斯蘭罩袍遮蓋面部，將處以最高1000歐元(約1139美元)罰款；且中小學招收新生，不諳義語的外籍生人數上限不得超過30%，被學校認定有語言溝通困難的家長，還必須強制「上義文課」。

義大利右派政府推出的新校園禁令，被視為對移民 採取更嚴格限縮立場，不少輿論認為這是總理梅洛尼 (Giorgia Meloni)為了鞏固極右派選民支持，以利在明年大選贏得連任。

義大利總理府公布的內閣會議資料指出，學校新法令主要目的是為了「促進國際學生融入」，從2027/2028學年開始，中小學一年級班級(入學新生)將調整結構，限制外籍生招收上限30%。

在小學階段，限制招收對象是未在義大利出生或未接受至少2年學齡前教育的外籍生。在國高中階段，限招對象是未在義大利學校體制就讀至少3年的外籍生。如果某些學校湧入過多外籍生，地方教育局將把超額外籍生分配到其他學校，此外學校也將提供課外活動資源，提升外籍生義語基礎。

法案另規定在義大利社會引起爭論的「頭紗禁令」，要求除非基於特定健康或安全因素，禁止在學校課堂及課外相關活動，穿戴遮蓋面部服裝，或以任何其他方式妨礙面部識別。違規者將被處以200至1000歐元(約台幣7500到3萬6500元)罰款，若違規者為未成年人，罰款由父母承擔。

新法令還規定，家長也有努力學習義語的義務。法令要求學校向社服部門報告，若發現家長有語言溝通障礙，可能對子女教育產生負面影響，社服部門可要求家長參加由成人教育中心提供的免費義語課程，目標是達到至少A2水準。未參加課程的家長將收到警告，並可能被處以200到1000歐元的行政罰鍰。

義大利新的學校法令也規定，自2027/2028學年開始，中學二年級起，學生可選擇學習拉丁語作為語言教育課程，每年33小時。