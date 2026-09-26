4年前奪50萬命 衣索比亞和平協議破裂又瀕內戰邊緣

衣索比亞北部泰格瑞省泰格瑞武裝團體在街上巡邏。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 泰格瑞武裝與政府軍交火升溫，衣索比亞再度逼近內戰邊緣。

泰格瑞武裝與政府軍交火升溫，衣索比亞再度逼近內戰邊緣。 重點二： 2022年普勒托利亞和平協議恐破裂，非盟呼籲立即停止戰鬥。

2022年普勒托利亞和平協議恐破裂，非盟呼籲立即停止戰鬥。 重點三：2020至2022年內戰已致逾50萬人死亡，區域局勢再添不穩。

隨泰格瑞武裝分子與政府軍互相攻擊升溫，非洲的衣索比亞 又瀕臨全面內戰邊緣；分析人士警告2022年達成的和平協議恐破裂，非洲聯盟(African Union)則呼籲立即停止戰鬥。

華盛頓郵報 指出，幾天前泰格瑞(Tigray)武裝團體宣示要推翻政府，並攻擊政府據點和控制衣索比亞北部3座機場後，引發外界憂心這個非洲國家恐再掀內戰。

衣索比亞國防軍(ENDF)24日表示，部隊在戰鬥中擊斃敵軍272人、俘虜260人，繳獲武器及其他裝備。國防軍在聲明中說：「目前軍方正評估敵情，並準備從還在手中的一些重要軍事據點發動經周密規劃後的反攻。」

2020至2022年的衣索比亞內戰造成超過50萬人死亡。交戰雙方後來在南非 普勒托利亞(Pretoria)簽署和平協議。分析人士警告，如今這項協議似已破裂。

非洲之角國際戰略研究所(HORN)所長坎能傑(Hassan Khannenje)說：「現幾乎又倒退回當初協議前的交戰模式了。」HORN是位於肯亞首都奈洛比的智庫。

據衣索比亞媒體報導，這波戰火重燃前，政府軍對泰格瑞省發動幾波無人機攻擊，其中一次攻擊目標包括一支運送美國援助物資的天主教救援服務會(Catholic Relief Services)車隊。

泰格瑞武裝團體23日表示，政府軍正在多條戰線發動總攻擊，他們被迫反擊這次由總理阿比(Abiy Ahmed)所領導政府動用「步兵、機械化部隊、無人機和空軍力量」的攻勢。

然而衣索比亞政府卻表示，是泰格瑞人民解放陣線(TPLF)對北部阿法(Afar)省和阿姆哈拉(Amhara)省的政府據點發動「全面攻勢」。

非盟委員會主席尤索夫(Mahmoud Ali Youssouf)呼籲「立即停止一切可能進一步升高緊張情勢的行動」。他表示，由非盟斡旋促成的普勒托利亞協議「仍是實現衣索比亞永久和平、穩定與和解的基石」。