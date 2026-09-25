官員證實林肯號釀8起自殺未遂 CNN：企圖自殺率高出全海軍水平

美國航空母艦林肯號自去年11月展開海上長期部署，艦上生活條件惡化及官兵心理健康不佳引發各界關注，還因此發生8起官兵自殺未遂案。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 林肯號部署期間傳出8起美軍自殺未遂事件。

林肯號部署期間傳出8起美軍自殺未遂事件。 重點二： CNN指其企圖自殺率明顯高於全海軍平均水平。

CNN指其企圖自殺率明顯高於全海軍平均水平。 重點三：艦上被指物資與衛生欠佳，高雄坦承補給曾延誤。

川普 政府官員證實，美國航空母艦林肯 號(USS Abraham Lincoln)打擊群長期部署期間，共發生八起美軍人員自殺未遂事件。媒體指出，林肯號的企圖自殺率遠高於2024年五角大樓公布的全海軍水平。

中央社引述法新社報導，民主黨籍聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)詢問林肯號艦上的狀況後，美國海軍代理部長高雄(Hung Cao)在回覆信函中提供上述資訊。

自林肯號去年11月開始海上部署以來，艦上生活條件惡化及官兵心理健康不佳的報導受到關注，也引發外界對美國總統川普對伊朗 用兵的批評。

身為美國海軍最高文職官員的高雄在信中表示，「林肯號開始部署以來，整個打擊群共發生8起自殺未遂事件。」 信中並指出，「本次部署期間，艦上並未發生任何自殺死亡事件。」

這封信還進一步說明部分自殺未遂事件，其中1名隸屬航空聯隊的水手「8月初從艦上跳海」，隨後由搜救直升機迅速救起，並被送離軍艦接受後續照護。

另一名水手「3月試圖從艦上跳海，但被同袍制止」，之後被送回加州聖地牙哥(San Diego)母港。

對於早前報導提出艦上淋浴間發霉，食品、肥皂等基本物資短缺等，高雄承認物資補充確實存在延誤，但主菜選擇由兩款減至一款是「為了充分利用續航力，並確保在執勤區域持續駐留」的措施，且艦上每天仍提供4餐。

林肯號於2025年11月離開加州，原定前往南海執行任務；2026年2月底美國與以色列對伊朗發動攻擊前，軍方將其改派至中東。這艘航母在海上部署286天後，在今年9月初短暫停靠泰國。

今年8月，軍人家眷及國會議員針對外界通報的自殺未遂事件、其他嚴重心理健康問題、食物短缺及衛生條件不佳等狀況表示憂心。

川普當時駁斥上述說法，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)也堅稱，外界對艦上的情況「有所誤解」。

另據CNN 23日報導，「林肯」號的企圖自殺率遠高於2024年五角大樓公布的全海軍水平(約33.7萬現役海軍中有356宗)。前海軍軍法署長古特(Donald J. Guter)認為，8宗企圖自殺「表明存在嚴重的壓力水平」。一名美國軍官認為高自殺率事關作戰行動的壓力遠高於尋常部署，加上長期沒有停靠港口、要持續保持警戒等。參議員陸天娜23日批評川普政府與五角大樓淡化士兵壓力。

➤懶人包／林肯號海上部署286天 鏽成「髒車」：它經歷了什麼？」