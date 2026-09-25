伊朗最高領袖顧問：美以若再攻擊 戰事恐擴及印度洋

伊朗最高領袖的顧問提出警告，若美國或以色列再發動攻擊，德黑蘭可能將事擴大至印度洋；圖為德黑蘭一棟建築物上關於荷莫茲海峽的廣告看板。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 伊朗最高領袖顧問警告，美以若再攻擊戰火恐擴及印度洋。

伊朗最高領袖顧問警告，美以若再攻擊戰火恐擴及印度洋。 重點二： 伊朗稱衝突已外溢至波斯灣、荷莫茲海峽與紅海航線。

伊朗稱衝突已外溢至波斯灣、荷莫茲海峽與紅海航線。 重點三：阿聯宣布停飛伊朗航班，進一步配合美國施壓制裁。

伊朗 最高領袖穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)的顧問沙法維24日警告，如果美國或以色列 再次發動攻擊，德黑蘭可能會將中東戰事擴大至印度 洋。

中央社引述法新社報導，沙法維(Yahya Rahim Safavi)在伊朗法斯通訊社(Fars)發布的影片中表示：「鑑於衝突已從波斯灣(Persian Gulf)與荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)蔓延至紅海，戰事升級恐使戰線進一步擴大至印度洋，甚至可能延伸到更遠的地方。」

伊朗與美國關係依然緊張，衝突核心集中在波斯灣(Persian Gulf)與阿曼灣(Gulf of Oman)等全球能源貿易重要航線。伊朗官員一再警告，美國若採取新的軍事行動，可能引起伊朗報復，攻擊美國在區域內的利益與資產。

美聯社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)日前也警告，倘若遭到進一步挑釁，伊朗可能調整其軍事策略及攻擊目標。

另外，阿拉伯聯合大公國24日表示，將不再接受伊朗航空公司的航班進出，加入美國意在中東戰爭期間對伊朗經濟加強施壓的制裁行動。

作為阿聯商業中心的杜拜(Dubai)是伊朗航空公司的重要目的地，每天有多個航班往返，當地也有龐大伊朗僑民社群，商業往來密切。

其他幾個國家也已暫停伊朗航班往返，不過飛往土耳其和中國的航線仍維持開放。

阿拉伯聯合大公國通訊社(WAM)刊載的聲明寫道：「民航總局宣布，暫停所有由伊朗航空公司營運、往返阿聯的航班。」

聲明指出，這項措施是「基於美國對伊朗航空公司實施的制裁」，並稱美方制裁禁止伊朗航空公司使用世界各地的機場。

在美伊戰爭初期，阿聯曾遭到數以千計的伊朗飛彈及無人機攻擊。上個月，石油資源豐富的阿聯已暫停與伊朗的貿易及金融往來。