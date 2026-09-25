伊朗最高領袖顧問：美以若再攻擊 戰事恐擴及印度洋
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伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)的顧問沙法維24日警告，如果美國或以色列再次發動攻擊，德黑蘭可能會將中東戰事擴大至印度洋。
中央社引述法新社報導，沙法維(Yahya Rahim Safavi)在伊朗法斯通訊社(Fars)發布的影片中表示：「鑑於衝突已從波斯灣(Persian Gulf)與荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)蔓延至紅海，戰事升級恐使戰線進一步擴大至印度洋，甚至可能延伸到更遠的地方。」
伊朗與美國關係依然緊張，衝突核心集中在波斯灣(Persian Gulf)與阿曼灣(Gulf of Oman)等全球能源貿易重要航線。伊朗官員一再警告，美國若採取新的軍事行動，可能引起伊朗報復，攻擊美國在區域內的利益與資產。
美聯社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)日前也警告，倘若遭到進一步挑釁，伊朗可能調整其軍事策略及攻擊目標。
另外，阿拉伯聯合大公國24日表示，將不再接受伊朗航空公司的航班進出，加入美國意在中東戰爭期間對伊朗經濟加強施壓的制裁行動。
作為阿聯商業中心的杜拜(Dubai)是伊朗航空公司的重要目的地，每天有多個航班往返，當地也有龐大伊朗僑民社群，商業往來密切。
其他幾個國家也已暫停伊朗航班往返，不過飛往土耳其和中國的航線仍維持開放。
阿拉伯聯合大公國通訊社(WAM)刊載的聲明寫道：「民航總局宣布，暫停所有由伊朗航空公司營運、往返阿聯的航班。」
聲明指出，這項措施是「基於美國對伊朗航空公司實施的制裁」，並稱美方制裁禁止伊朗航空公司使用世界各地的機場。
在美伊戰爭初期，阿聯曾遭到數以千計的伊朗飛彈及無人機攻擊。上個月，石油資源豐富的阿聯已暫停與伊朗的貿易及金融往來。
沙法維表示，若美國或以色列再次發動攻擊，伊朗可能把中東戰事進一步擴大到印度洋，甚至波及更遠地區，顯示德黑蘭已準備升高回應強度。 他指出，衝突已從波斯灣、荷莫茲海峽蔓延到紅海，若局勢持續升級，戰線就可能再往印度洋外擴，反映伊朗視能源航道為重要戰略延伸區。 阿聯宣布暫停所有伊朗航空公司營運、往返阿聯的航班，理由是配合美國對伊朗航空的制裁；此舉也加重伊朗經濟壓力，並影響杜拜與伊朗的往來。
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沙法維表示，若美國或以色列再次發動攻擊，伊朗可能把中東戰事進一步擴大到印度洋，甚至波及更遠地區，顯示德黑蘭已準備升高回應強度。
他指出，衝突已從波斯灣、荷莫茲海峽蔓延到紅海，若局勢持續升級，戰線就可能再往印度洋外擴，反映伊朗視能源航道為重要戰略延伸區。
阿聯宣布暫停所有伊朗航空公司營運、往返阿聯的航班，理由是配合美國對伊朗航空的制裁；此舉也加重伊朗經濟壓力，並影響杜拜與伊朗的往來。
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