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歸還帕德嫩石雕爭議未解 希臘促英展現政治意願與勇氣

編譯中心／綜合24日電
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圖為大英博物館第18號展廳展示著名的帕德嫩石雕。（美聯社）
圖為大英博物館第18號展廳展示著名的帕德嫩石雕。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：希臘總理再度呼籲英國歸還帕德嫩石雕，並稱需政治意願與勇氣。
  • 重點二：希臘盼以借回方式促成石雕重聚，化解兩國數十年文化爭端。
  • 重點三：英希談判傳出破裂，但大英博物館仍稱對協議持開放態度。

希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)24日呼籲，該國與英國政府在歸還珍貴的帕德嫩石雕一事上皆需展現出「政治意願與勇氣」。此前，希臘已與大英博物館進行了數年的談判，商討將這些珍貴的古代石雕「借回」希臘以試圖化解這場導致英希關係惡化長達數十年的爭端。而大英博物館收藏這些文物已逾兩個世紀。

央廣引述法新社報導，米佐塔基斯在其發表於英國「衛報」(The Guardian)的評論文中寫道：「如今(我們)所需要的是政治意願與勇氣，邁出決定性的一步，讓這些雕塑重聚，並將一場歷史性爭端轉化為展現文化友誼的獨特舉措。」

米佐塔基斯在文章中指出，英國首相柏能Andy Burnham)今年7月接替施凱爾(Keir Starmer)入主唐寧街前，曾表示支持將這批石雕歸還希臘且「不附帶任何條件(with no strings attached)」。

然而，柏能8月改採英國政府長期以來的立場。他在8月底接受「金融時報」(Financial Times)訪問時表示，此事應交由大英博物館決定。

根據「每日電訊報」(The Daily Telegraph)23日報導，歷經多年協商後，英希兩國對帕德嫩石雕未來安排的談判已經「破裂」，原因據稱是希臘方面對於談判「缺乏進展」感到失望。

然而， 大英博物館發言人23日晚間接受訪問時並未證實此事，但強調，博物館對達成協議一直是持「開放態度」且從未改變。

帕德嫩石雕也稱為「艾爾金石雕」(Elgin Marbles)，兩個多世紀以來一直是英國與希臘爭端的根源。

精華 FAQ

  • 米佐塔基斯呼籲英國政府與希臘都要展現政治意願與勇氣，推動帕德嫩石雕重聚。他希望把長年的歷史爭端，轉化為文化友誼的具體行動。

  • 雙方多年來持續談判，希臘曾希望以「借回」方式將石雕運回國內，作為化解爭端的折衷方案。這些文物在大英博物館已收藏超過2個世紀。

  • 報導稱英希談判因希臘對進展感到失望而破裂，但大英博物館未證實此說，並強調始終願意達成協議。英國政府則回到由博物館決定的長期立場。

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