阿根廷批聯合國是「傲慢自大寄生蟲」 對福島主權視而不見

阿根廷總統米雷伊23日在聯合國大會發表演說時，痛批聯合國是「毫無用處的組織」，對福克蘭群島主權議題視而不見。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 米雷伊在聯大怒批聯合國毫無用處，充斥傲慢寄生蟲。

米雷伊在聯大怒批聯合國毫無用處，充斥傲慢寄生蟲。 重點二： 阿根廷指控聯合國對福克蘭主權爭議長期視而不見。

阿根廷指控聯合國對福克蘭主權爭議長期視而不見。 重點三：他並指聯合國未能抑制混亂、暴力與國際恐怖主義。

阿根廷 總統米雷伊23日痛批聯合國 (UN)是「毫無用處的組織」，充斥「傲慢自大的寄生蟲」，對於阿根廷主張擁有英國海外領土福克蘭群島一事「視而不見」。

中央社引述法新社報導，阿根廷稱福克蘭群島(Falkland Islands)為馬維納斯群島(Islas Malvinas)，聲稱擁有主權，並曾在1982年為此與英國爆發戰爭。

聯合國曾通過決議，要求兩國停止在福克蘭群島採取單方面行動。但阿根廷指責英國公然藐視決議。

米雷伊(Javier Milei)23日在聯合國大會發表演說時，指責聯合國未能履行保障集體安全與人權的職責，反而讓「混亂、暴力與國際恐怖主義」猖獗。

他說，聯合國「已經成為毫無用處的組織，只是用來養活一群偽裝善意的官僚、實為極度傲慢的寄生蟲」；而「守規則的人得不到任何獎勵，違規的人也未面臨任何後果」。

作風強硬的米雷伊是美國總統川普(Donald Trump)在拉丁美洲最緊密盟友之一，他過去多次利用聯合國平台批評全球治理及他口中的「覺醒」政策。