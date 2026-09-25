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亞運住宿交通混亂影響運動員表現 南韓怒給F不及格評價

編譯中心／綜合24日電
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由於交通、住宿等問題，本屆日本亞洲運動會的主辦單位遭到多個國家抨擊。(取材自@愛...
由於交通、住宿等問題，本屆日本亞洲運動會的主辦單位遭到多個國家抨擊。(取材自@愛知・名古屋2026アジア競技大會臉書)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：愛知名古屋亞運因未建選手村，住宿改採貨櫃屋與郵輪。
  • 重點二：床位短缺、入住混亂與接駁延誤，引發多國代表隊不滿。
  • 重點三：南韓奧會怒批主辦只會找藉口，直言住宿交通表現不及格。

日本愛知名古屋亞運因未建造傳統選手村，改以貨櫃屋、飯店與郵輪住宿，導致嚴重床位短缺與接駁巴士延誤，引發多國代表隊集體強烈不滿；泰國批評這場賽事簡直像混亂的「大風吹」，南韓奧會更重砲指責主辦單位只會找藉口，給出「不及格(F)」的極低評價。

央廣引述法新社報導，本屆賽事為節省成本，安排17000名人員分住臨時木造貨櫃小屋、飯店及停泊於名古屋港的歌詩達郵輪「莎倫娜號」(Costa Serena)。

大韓體育會會長柳承敏(Ryu Seung-min)抨擊住宿與交通問題已直接影響運動員表現。他說，「如果要我為他們打分數，我會打F。」他還指控當地主辦單位「找藉口」。

泰國國家奧林匹克委員會副秘書長察里拉(Chalitrat Chandrubeksa)指出：「這從開始直至現在一直是個問題。」

他稱郵輪和飯店的數量不符合實際的運動員人數，「我們要求郵輪上201個床位，但他們僅提供了170個」，運動員辦理入住手續時，發現名單上沒有他們的名字。而當新運動員抵達時，之前的運動員又不得不搬出去，另找飯店，他批評「簡直像在玩大風吹」。

而床位短缺意味著泰國隊必須讓一些工作人員住在遠離名古屋市比賽中心的地方。察里拉說：「我們的醫護團隊必須住在距離名古屋約一個半小時車程的地方。我們得從東京租用額外的車輛，讓他們能前往照顧運動員。」

沮喪的泰國運動員們在網路上表達了他們的不滿，也有人抱怨部分飲食。

報導指出，中華台北奧林匹克委員會秘書長陳士魁(Steven Chen)指出，交通時刻表常在最後一刻變更，團隊出發前才被通知床位不夠，所幸預訂100間額外飯店房間因應。

面對各界砲轟，亞運組委會發言人越塚博(Hiroshi Koshizuka)坦承確實存在交通問題，「我們已經盡可能增加了接駁車的數量，以滿足運動員的需求。」但他表示「這對比賽沒有重大影響，也沒有任何賽事因此推遲」。

他稱大會已經建立了一套處理投訴的機制，今後將以誠懇的態度認真回應所有投訴。

精華 FAQ

  • 主因是住宿與交通安排混亂，床位不足、入住名單錯亂、接駁巴士又常延誤，讓選手與後勤人員頻頻調整行程，影響備戰與比賽節奏。

  • 大韓體育會會長柳承敏認為住宿與交通問題已直接影響運動員表現，還批評主辦方只會找藉口，並以「F」形容整體安排表現極差。

  • 亞運組委會坦承確有交通問題，表示已盡量增加接駁車數量來滿足需求，但強調未造成賽事重大影響，也已建立投訴機制將認真回應。

南韓 泰國 郵輪

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