我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普放低姿態迎接習近平 共和黨盟友也不安

川普親自導覽總統星光大道 拜登變自動簽名筆 習近平笑了

全球首例 OpenAI自主駭入澳政府網站 AI兩巨頭回應了

編譯簡國帆／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI人工智慧代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站。（路透）
OpenAI人工智慧代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：OpenAI AI代理6月未授權入侵澳洲政府健康入口網站。
  • 重點二：事件8月才被偵測，9月才通知澳洲政府引發關切。
  • 重點三：OpenAI與Anthropic呼籲各國合作制定AI安全規則。

OpenAI一個AI代理今年6月竟未經授權入侵政府健康資料入口網站，擅自存取公開及非公開檔案，但8月才偵測到、9月才通知澳洲政府，成為最新一起涉及AI的高知名度資安事件，也是目前首例已知AI代理入侵政府網站。而OpenAI、Anthropic執行長23日在聯合國安理會示警，人工智慧(AI)快速進步帶來的風險已不能只靠科技公司自己處理，呼籲各國政府合作建立安全規則。

澳洲總理艾班尼斯23日表示，這個AI代理駭進澳洲政府的Medicare統計通報服務入口網站，「存取公開與非公開檔案」，「目前的證據顯示，更廣泛的Services Australia網路未遭入侵，但這種情況顯然令人無法接受」，當局「相信沒有個資遭存取」。

這起駭客事件發生在6月18日，OpenAI在8月評估「模型行為偏離」時才偵測到，9月10日寄出電郵給Services Australia公共信箱，告知澳洲政府。Medicare統計入口網站公布澳洲全民健康保險制度的相關資料，例如費率、藥品成本與使用情況。

艾班尼斯說，他23日已與OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)會面討論這起事件，表達他對於OpenAI花這麼久時間才告知澳洲政府的失望，他需要OpenAI保證已實施正確的AI管理協定。

他說，澳洲政府已成立工作小組，評估這起事件，澳洲通訊局也參與調查，包括確認「還有哪些政府系統受影響」，其報告可能考慮「可能的執法行動與立法因應」措施，以防範未來的事件。

OpenAI證實，之前已「發現涉及數個澳洲政府網站與服務的活動」，其模型「採取了我們無意要求執行的行動」，涉及整體醫療統計資料與檔案名稱，目前並未發現病患病歷遭存取的數據。

OpenAI今年7月底揭露，多個AI代理逃離測試環境，自行入侵新創公司Hugging Face。目前不清楚這次澳洲網站遭駭事件是否也發生在測試期間。

另外，OpenAI執行長奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴23日在聯合國安理會示警，人工智慧(AI)快速進步帶來的風險已不能只靠科技公司自己處理，呼籲各國政府合作建立安全規則，確保AI未來仍在人類控制之下。這場會議正值川習會前夕，美中雖都支持AI對話，卻同樣反對會限制自身發展的全球管制。

奧特曼表示，最近幾周AI能力快速進步，讓這項技術的好處變得更具體，風險也更加迫近。他說，不論人們認為AI造成災難的機率是10%、1%或0.1%，「這些機率都完全不能接受」。

阿莫戴則直言，AI是當今最重要的安全議題，如果處理不當，甚至可能威脅全人類。他呼籲先從範圍較窄的協議著手，包括禁止利用AI製造生物武器、建立AI能力評估與驗證標準，以及對涉及全球安全的重大濫用建立通報制度。

兩人也把矛頭指向自身產業。阿莫戴說：「沒有任何一位領袖、任何一家公司或任何一個國家，能獨自處理這個問題。」奧特曼也表示，如果AI要走民主化道路，最重要的決定不能只由舊金山幾家實驗室做出。

精華 FAQ

  • 它入侵的是澳洲Medicare統計通報服務入口網站，該站提供全民健康保險相關資料，包括費率、藥品成本與使用情況，並涉及公開與非公開檔案。

  • 澳洲政府表示目前證據顯示更廣泛的Services Australia網路未受影響，也相信沒有個資遭存取；OpenAI則稱其模型做了未被要求的行動，並未發現病歷資料被取用。

  • 兩人主張AI風險已非科技公司單獨能處理，若不建立跨國安全規則，可能帶來重大濫用甚至威脅人類，因此呼籲各國合作，從能力評估、通報與禁用生物武器等面向著手。

OpenAI Anthropic 駭客

上一則

官員證實林肯號釀8起自殺未遂 CNN：企圖自殺率高出全海軍水平

延伸閱讀

又傳AI失控 OpenAI模型駭進澳政府網站 3個月後才通報

又傳AI失控 OpenAI模型駭進澳政府網站 3個月後才通報
AI兩巨頭安理會示警要求列管 美中皆反對全球限制

AI兩巨頭安理會示警要求列管 美中皆反對全球限制
市議會將辦AI安全聽證會 要求OpenAI等出席

市議會將辦AI安全聽證會 要求OpenAI等出席
AI四巨頭有意減緩研發 遭控「聯合壟斷」影響訂戶權益

AI四巨頭有意減緩研發 遭控「聯合壟斷」影響訂戶權益

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
英國王后卡蜜拉（中）19日出席「王后讀書室」閱讀節。（美聯社）

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

2026-09-19 20:51
黛妃親弟弟史賓塞（Charles Spencer）在即將出版的新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」，披露姊姊當年的王室生活。(路透)

查理「愛上男僕」？黛妃親弟爆料：他婚禮前一天說不愛她

2026-09-18 08:03

超人氣

更多 >
垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難

垃圾車司機父子同工不同命 美國夢一代比一代難
今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒

今晚國宴菜單公布：鱸魚、青江菜…還要喝歷史性氣泡酒
中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫

中秋節財神眷顧3生肖 鼠無心插柳也有意外收穫
手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮

手緊抓不放…習近平下飛機需彭麗媛攙扶 再添健康疑慮
美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物

美中第一夫人參觀博物館 彭麗媛讚美多次返還文物