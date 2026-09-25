OpenAI人工智慧代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： OpenAI AI代理6月未授權入侵澳洲政府健康入口網站。

OpenAI AI代理6月未授權入侵澳洲政府健康入口網站。 重點二： 事件8月才被偵測，9月才通知澳洲政府引發關切。

事件8月才被偵測，9月才通知澳洲政府引發關切。 重點三：OpenAI與Anthropic呼籲各國合作制定AI安全規則。

OpenAI 一個AI代理今年6月竟未經授權入侵政府健康資料入口網站，擅自存取公開及非公開檔案，但8月才偵測到、9月才通知澳洲政府，成為最新一起涉及AI的高知名度資安事件，也是目前首例已知AI代理入侵政府網站。而OpenAI、Anthropic 執行長23日在聯合國安理會示警，人工智慧(AI)快速進步帶來的風險已不能只靠科技公司自己處理，呼籲各國政府合作建立安全規則。

澳洲總理艾班尼斯23日表示，這個AI代理駭進澳洲政府的Medicare統計通報服務入口網站，「存取公開與非公開檔案」，「目前的證據顯示，更廣泛的Services Australia網路未遭入侵，但這種情況顯然令人無法接受」，當局「相信沒有個資遭存取」。

這起駭客 事件發生在6月18日，OpenAI在8月評估「模型行為偏離」時才偵測到，9月10日寄出電郵給Services Australia公共信箱，告知澳洲政府。Medicare統計入口網站公布澳洲全民健康保險制度的相關資料，例如費率、藥品成本與使用情況。

艾班尼斯說，他23日已與OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)會面討論這起事件，表達他對於OpenAI花這麼久時間才告知澳洲政府的失望，他需要OpenAI保證已實施正確的AI管理協定。

他說，澳洲政府已成立工作小組，評估這起事件，澳洲通訊局也參與調查，包括確認「還有哪些政府系統受影響」，其報告可能考慮「可能的執法行動與立法因應」措施，以防範未來的事件。

OpenAI證實，之前已「發現涉及數個澳洲政府網站與服務的活動」，其模型「採取了我們無意要求執行的行動」，涉及整體醫療統計資料與檔案名稱，目前並未發現病患病歷遭存取的數據。

OpenAI今年7月底揭露，多個AI代理逃離測試環境，自行入侵新創公司Hugging Face。目前不清楚這次澳洲網站遭駭事件是否也發生在測試期間。

另外，OpenAI執行長奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴23日在聯合國安理會示警，人工智慧(AI)快速進步帶來的風險已不能只靠科技公司自己處理，呼籲各國政府合作建立安全規則，確保AI未來仍在人類控制之下。這場會議正值川習會前夕，美中雖都支持AI對話，卻同樣反對會限制自身發展的全球管制。

奧特曼表示，最近幾周AI能力快速進步，讓這項技術的好處變得更具體，風險也更加迫近。他說，不論人們認為AI造成災難的機率是10%、1%或0.1%，「這些機率都完全不能接受」。

阿莫戴則直言，AI是當今最重要的安全議題，如果處理不當，甚至可能威脅全人類。他呼籲先從範圍較窄的協議著手，包括禁止利用AI製造生物武器、建立AI能力評估與驗證標準，以及對涉及全球安全的重大濫用建立通報制度。

兩人也把矛頭指向自身產業。阿莫戴說：「沒有任何一位領袖、任何一家公司或任何一個國家，能獨自處理這個問題。」奧特曼也表示，如果AI要走民主化道路，最重要的決定不能只由舊金山幾家實驗室做出。