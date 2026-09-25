4年前內戰釀50萬死 衣索比亞又瀕全面內戰邊緣

泰格瑞（圖）武裝團體宣示要推翻政府，並攻擊政府據點和控制衣索比亞北部3座機場後，引發外界憂心這個非洲國家恐再掀內戰。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 泰格瑞武裝與政府軍交火升溫，衣索比亞再陷內戰危機。

泰格瑞武裝與政府軍交火升溫，衣索比亞再陷內戰危機。 重點二： 2020至2022年內戰釀逾50萬死，普勒托利亞和平協議恐破裂。

2020至2022年內戰釀逾50萬死，普勒托利亞和平協議恐破裂。 重點三：非盟籲停火，但多方武裝結盟與區域衝突推高風險。

隨泰格瑞武裝分子與政府軍互相攻擊升溫，非洲的衣索比亞 又瀕臨全面內戰邊緣；分析人士警告2022年達成的和平協議恐破裂，非洲聯盟（African Union）則呼籲立即停止戰鬥。

華盛頓郵報 指出，幾天前泰格瑞（Tigray）武裝團體宣示要推翻政府，並攻擊政府據點和控制衣索比亞北部3座機場後，引發外界憂心這個非洲國家恐再掀內戰。

衣索比亞國防軍（ENDF）今天表示，部隊在戰鬥中擊斃敵軍272人、俘虜260人，繳獲武器及其他裝備。國防軍在聲明中說：「目前軍方正評估敵情，並準備從還在手中的一些重要軍事據點發動經周密規劃後的反攻。」

2020至2022年的衣索比亞內戰造成超過50萬人死亡。交戰雙方後來在南非普勒托利亞（Pretoria）簽署和平協議。分析人士警告，如今這項協議似已破裂。

非洲之角國際戰略研究所（HORN）所長坎能傑（Hassan Khannenje）說：「現幾乎又倒退回當初協議前的交戰模式了。」HORN是位於肯亞首都奈洛比的智庫。

據衣索比亞媒體報導，這波戰火重燃前，政府軍對泰格瑞省發動幾波無人機攻擊，其中一次攻擊目標包括一支運送美國援助物資的天主教救援服務會（Catholic Relief Services）車隊。

泰格瑞武裝團體23日表示，政府軍正在多條戰線發動總攻擊，他們被迫反擊這次由總理阿比（Abiy Ahmed）所領導政府動用「步兵、機械化部隊、無人機和空軍力量」的攻勢。

然而衣索比亞政府卻表示，是泰格瑞人民解放陣線（TPLF）對北部阿法（Afar）省和阿姆哈拉（Amhara）省的政府據點發動「全面攻勢」。

非盟委員會主席尤索夫（Mahmoud Ali Youssouf）呼籲「立即停止一切可能進一步升高緊張情勢的行動」。他表示，由非盟斡旋促成的普勒托利亞協議「仍是實現衣索比亞永久和平、穩定與和解的基石」。

衣索比亞內戰當初是由泰格瑞人民解放陣線（TPLF）與阿比之間的政治角力引發。TPLF曾為衣索比亞執政核心長達30年，直到2018年阿比透過衣索比亞人民革命民主陣線（EPRDF）上台後，政治局勢發生變化，後來逐漸演變成族群衝突。

阿比因致力於解決衣索比亞與厄利垂亞的邊界衝突，獲得2019年諾貝爾和平獎；但之後他的政府持續遭國際監察機構指控侵犯人權和公民權利，出現民主倒退。

包括TPLF在內的7個團體20日宣布組成「衣索比亞人民軍生存同盟」（Ethiopian People's Forces Alliance for Survival）。他們稱阿比政府是「對衣索比亞人民的生存威脅」，肩負「推翻政府的歷史責任」。

這個新聯盟因包括奧羅莫解放軍（Oromo Liberation Army）及阿姆哈拉法諾全國運動（Amhara Fano National Movement）等TPLF過去的對手，這些組織能結盟應對共同敵人，本身的意涵不容小覷。

坎能傑指出，阿比政府自2022年以來透過從中東和波斯灣地區的新盟友取得無人機及其他支持，進一步鞏固自身地位。然而新成立的武裝聯盟可能利用伊朗戰事外溢的效應，趁機對阿比政府施壓，「因這意味外部對衣索比亞的介入會減少」。

衣索比亞當前還另捲入其他區域衝突。蘇丹武裝部隊指控阿比政府為目前正爭奪蘇丹控制權的叛軍快速支援部隊（RSF）提供營地；衣索比亞則指控厄利垂亞支持泰格瑞武裝。

而衣索比亞與厄利垂亞一旦衝突再起，很可能又把埃及捲入。此外，圍繞取得紅海出海口的緊張情勢，也進一步升高整個區域的風險。

坎能傑認為若衝突持續擴大，很可能重燃另一場難民危機，同時也會進一步重創區域及整個非洲大陸的衝突解決機制。

他說：「別忘了，這個區域乃至整個非洲大陸，都一直無法解決蘇丹衝突。如再增一層衣索比亞衝突，後果將極其災難性……衣索比亞可能再次面臨極為嚴重的人道危機，規模甚至可能超過蘇丹，因為衣索比亞是擁有1億3000萬人口的國家。」