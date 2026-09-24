高市聯大演說 籲刪二戰敵國條款、改革安理會 俄中回應了

日本首相高市早苗在聯合國大會發表演說，呼籲聯合國刪除「敵國」條款。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高市早苗在聯大呼籲刪除憲章中的二戰敵國條款。

高市早苗在聯大呼籲刪除憲章中的二戰敵國條款。 重點二： 她同時主張擴大聯合國安理會席次以推動改革。

她同時主張擴大聯合國安理會席次以推動改革。 重點三：中俄藉敵國條款施壓日本，批評其擴軍與涉台言論。

日本首相高市早苗 呼籲聯合國 刪除憲章中將二戰戰敗國列為「敵國」的相關條款。中國與俄羅斯 近期利用這項措辭向日本施壓，抨擊日本擴大國防支出計畫。高市早苗並主張，應擴大聯合國安理會現行由美、英、法、俄、中五國組成的常任理事國及非常任理事國席次。

高市早苗22日在聯合國大會發表演說時提出這項要求。稍早，她在聯合國大會場邊與美國總統川普舉行短暫峰會，之後川普將在華府接待中國國家主席習近平進行國是訪問。

出席會談的日本內閣官房副長官尾崎正直會後表示，兩國領袖著眼於即將舉行的川習會，就包括經濟安全在內的相關議題交換意見，並同意持續緊密合作。至於雙方是否討論台灣議題，尾崎未說明，但表示在川習會登場前兩天，日美「在最佳時機展現同盟穩固」，是此次會談「最重要意義」。

高市去年底表示，如果台灣發生衝突日本可能介入，此話引發中國大陸數月來持續施壓日本，包括限制日本企業取得稀土磁鐵，減少大陸飛往日本的旅遊航班。解放軍機艦也更加頻繁接近日本，同時持續透過外交言論，援引日本二戰時期歷史批評東京。

俄羅斯同樣加強在日本附近軍事演習，並與中國大陸一同援引日本戰時軍國主義歷史，批評日本目前擴大防衛能力作法。

在這些言論中，中俄多次提及聯合國憲章中的「敵國」條款。這些條款是在二戰結束後制定，所指對象包括戰敗的德國與日本。中國主張，相關條款允許各國在不尋求聯合國授權情況下對日本採取軍事行動；俄羅斯則認為，這些條款使日本對具爭議的南千島群島(日本稱北方4島)領土主張失去效力。

高市首次於聯合國大會發表演說，她表示聯合國憲章是81年前制定，鑑於日本過去70多年來對於聯合國所作的貢獻，這些「敵國」條款「必須刪除」。

聯合國大會2005年通過決議，同意刪除「敵國」條款，但至今仍未實施。原因在於修改聯合國憲章必須獲得安理會5個常任理事國同意，而中國與俄羅斯正是其中兩國。

高市表示：「在成為聯合國會員國的70年來，日本始終以愛好和平的國家身分，在專守防衛政策下，持續為國際社會的和平與繁榮作出貢獻」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)先前強調，聯合國憲章體現第二次世界大戰成果，日本最初即被列為敵對國家，且日本加入聯合國時已完全接受憲章各項原則。中國外交部發言人林劍亦稱，不應忘記日本被列入聯合國憲章所稱敵國範圍的事實。