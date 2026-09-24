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亞運賽道鳥糞成災 名古屋派出天敵老鷹驅趕烏鴉

編譯中心／綜合23日電
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名古屋市府為了打造舒適的亞運競走賽道，委託馴鷹師派老鷹驅趕烏鴉，解決三之丸地區遭...
名古屋市府為了打造舒適的亞運競走賽道，委託馴鷹師派老鷹驅趕烏鴉，解決三之丸地區遭鳥糞襲擊的困擾。(取材自X平台@nagoya_koho)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：名古屋亞運競走賽道長約1公里，沿線烏鴉糞便嚴重。
  • 重點二：市府清洗賽道後又遭鳥糞覆蓋，遂請馴鷹師放老鷹驅趕。
  • 重點三：賽會多項安排引發爭議，還出現停電與場地整理等負評。

本屆亞運的競走賽事23日在名古屋市登場，然而賽道沿途平時頻繁被烏鴉的糞便襲擊，使當地深受其害。市府為了打造舒適的比賽環境，委託馴鷹師派出烏鴉的天敵老鷹清場。

日本東海電視台報導，這屆亞運的競走賽事在名古屋市中區「三之丸」地區舉行，具體位置在愛知縣政府東西兩側，全長約1公里。不過，由於大批烏鴉棲息在沿線的櫸樹，烏鴉的糞便平時多到會使人行道與車道遭「染白」，可謂鳥糞成災。

名古屋市政府這次在賽事登場前，使用高壓清洗機清洗賽道，不過隔天上午，地面又再度出現鳥糞。

對此，市府請來馴鷹師放出老鷹，讓烏鴉認為「這是危險場所」，以防烏鴉飛來。

名古屋市負責維護道路的中土木事務所指出，「道路沿線有醫療機關，一般驅趕烏鴉的方式為施放爆竹發出聲響，或是發出超音波，不過向夜間飛來的烏鴉施放爆竹有難度，所以委託馴鷹師協助」。

市府最近安排馴鷹師放出老鷹在附近飛翔，希望做好萬全準備。中土木事務所也表示，「亞運這種國際賽事首度在名古屋登場，大家難得能使用這些道路，希望選手們能在乾淨的環境中參賽。」

日媒THE ANSWER報導，名古屋市政府昨天在社群平台X公布馴鷹師派老鷹驅趕烏鴉的影片，也引發網友討論。有些日本網友平時對烏鴉相當煩惱，留言稱「希望能派老鷹到名古屋大學」、「希望金澤馬拉松也能這麼做」。

另外，本屆賽會為響應低碳與節能，同時也因各種「省錢」考量，導致各項規劃及安排都是負評不斷。

22日擊劍賽事在愛知國際展示場展開，比賽中先是隔壁場次場燈突然關閉，之後在緊張局面下，還一度全場燈光熄滅，雖在幾秒鐘後就恢復，還是讓現場所有人都滿頭問號。

23日軟網賽事的比賽現場，因一早下起大雨，場地工作人員也在雨停後整理場地，讓比賽能順利進行，但擦拭場地所使用的布，之後就直接晾在場邊的欄杆上，一旁一字排開五顏六色的毛巾，很難被忽視。

23日軟網賽事，整理場地使用的五顏六色毛巾，直接晾在場邊。(特派記者葉姵妤／攝影...
23日軟網賽事，整理場地使用的五顏六色毛巾，直接晾在場邊。(特派記者葉姵妤／攝影)

擊劍鈍劍男子16強賽，陳致傑比賽中場館燈光一度全熄。(特派記者葉姵妤／攝影)
擊劍鈍劍男子16強賽，陳致傑比賽中場館燈光一度全熄。(特派記者葉姵妤／攝影)

精華 FAQ

  • 因競走賽道沿線烏鴉聚集，糞便常把人行道與車道弄得一片白，清洗後也很快再出現。市府為維持國際賽事環境，只好借助老鷹嚇阻烏鴉靠近。

  • 賽道位於名古屋市中區三之丸地區，沿愛知縣政府東西兩側，全長約1公里。因櫸樹上有大量烏鴉棲息，鳥糞問題長期嚴重，成為地方困擾。

  • 報導提到，擊劍賽曾發生場燈突然熄滅，軟網賽也因大雨後整理場地，把擦拭用的布直接晾在欄杆上。這些狀況讓外界質疑賽會籌備與節省措施。

日本

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