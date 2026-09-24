領先各國 英國設軍事太空中隊 專責保護衛星通訊

英國23日宣布，將組成一支新的軍事太空中隊，負責保衛國家衛星。(取材自FB@Royal Air Force﻿)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英國宣布成立第三太空效應中隊，專責保護關鍵軍事衛星。

英國宣布成立第三太空效應中隊，專責保護關鍵軍事衛星。 重點二： 新部隊將運用電子戰等技術，干擾並阻止敵方太空威脅。

新部隊將運用電子戰等技術，干擾並阻止敵方太空威脅。 重點三：柏能同步提議成立國家資訊防衛中心，反制敵意國家資訊攻擊。

英國23日宣布，將組成一支新的軍事太空中隊，負責保衛國家衛星，這是各國競相發展軍事太空能力之際的最新舉措。而首相柏能也在聯合國 大會演說，宣布他將責成英國各情報安全機關首長成立「國家資訊防衛中心」，以偵測「敵意國家」對英國發動的資訊攻擊。

央廣引述法新社報導，英國國防部 表示，新的皇家空軍中隊將保護用於通訊的關鍵衛星，並負責預警來襲的飛彈攻擊。國防部表示，這支將名為「第三太空效應中隊」(No III Space Effects Squadron)的部隊，為英國首支專門負責「干擾、削弱並阻止敵方針對英國太空利益活動」的部隊。

國防部指出，英國已於2023年成立了兩支中隊，「負責監視和預警」太空威脅，而新部隊將「利用包括電子戰在內的先進科技，對這些威脅採取行動」。

空軍上將史密斯(Harvey Smyth)將在23日於倫敦展開、為期兩天的「英國太空力量會議」(UK Space Power Conference)上正式宣布該中隊的成立。國防大臣斯特里廷(Wes Streeting)也將在會上警告，英國必須「在新的太空競賽中保持步調」。

一周多前，美國才首度證實已在繞地軌道上部署了武器。這促使中國警告，勿將外太空變成「戰場」，俄羅斯也告誡，太空必須「沒有任何武器」，人們正擔心太空會發生軍備競賽。這些發展受到科技快速進步的推動，但缺乏全面性的法律框架。

去年，英國太空司令部司令特德曼(Paul Tedman)少將警告，他對俄羅斯試圖定期干擾英國軍用衛星的行為「非常擔憂」。他當時指出，英國運行6顆專用於通訊和監視的軍事衛星，都配備有反干擾技術。

另外，英國首相柏能22日在聯合國大會發表演說，宣布他將責成英國各情報安全機關首長成立「國家資訊防衛中心」，以偵測「敵意國家」對英國發動的資訊攻擊，並強化執行溯源、遏阻打擊等工作。

柏能指出，莫斯科當局每年支出約13億英鎊(近17億美元)，用於資訊操弄。相關資訊以不易被察覺的方式逐步滲透進家家戶戶，扭曲每一個人對所處環境的感受和認知。此外，敵意行為者運用人工智慧(AI)，以加劇網路攻擊效果。

他提到，近年敵意行為者對英國及盟友的資訊環境發動「工業規模(大規模)攻勢」。俄羅斯相關單位窮極一切手段，散播謊言和惡意的偏誤錯假資訊，運用的工具包括網路機器人、假網站、假新聞報導，甚至假冒英國組織，被假冒者從知名英國大學院校到被視為具一定權威的媒體英國廣播公司(BBC)都有。

柏能提到，俄方刻意放大極右派論述，且英方「握有證據，他們(俄方)曾試圖干預英國的2019年國會大選」。

英國首相柏能22日在聯合國大會發表演說。(美聯社)