巴拿馬天主教會 25年37起性侵投訴 5人遭解除神職
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根據22日公布的報告，巴拿馬天主教會已記錄數十起投訴，指控神職人員對未成年人及其他弱勢人士性侵。這份報告由兩所天主教大學應教會要求彙整，發現2001至2025年間有37起針對神職人員的性侵投訴。
中央社引述法新社報導，巴拿馬市總主教烏尤亞(Jose Domingo Ulloa)在報告發布會上表示，這項調查目的在了解教會如何處理「針對未成年人性侵的整個問題」。
他再次向受害者致歉，並表示有5名神職人員因性侵罪名成立而遭解除神職。
全球各地天主教會長期以來屢屢爆出神職人員性侵兒童的醜聞，嚴重損害教會形象。
這份報告未發現教會在巴拿馬存在蓄意隱瞞性侵事件的政策，但指出教會在處理相關投訴方式上仍有問題。
這份報告由西班牙的維拉紐瓦大學(Villanueva University)與美國聖母大學(University of Notre Dame)共同彙整。
報告作者之一巴勒羅(Maria Jose Valero)指出，已提出的投訴數量不一定能反映性侵事件的實際規模，因為部分受害者可能因種種原因不願出面舉報。
非營利組織「兒童權利國際網絡」(Child Rights International Network)2019年的一份報告顯示，拉丁美洲雖然是全球天主教徒比例最高的地區，但神職人員性侵案件的通報率卻是全球最低。
報告整理了巴拿馬天主教會在2001至2025年間的性侵投訴紀錄，共有37起針對神職人員的指控，涉及未成年人及其他弱勢人士，反映問題並非零星個案。 巴拿馬市總主教烏尤亞表示，已有5名神職人員因性侵罪名成立而遭解除神職，並在報告發布會上再次向受害者致歉，承認教會必須正視相關問題。 報告未發現教會在巴拿馬存在蓄意隱瞞性侵事件的政策，但指出教會在受理、調查與處理投訴的方式上仍有缺失，且實際受害規模可能高於已通報數。
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報告整理了巴拿馬天主教會在2001至2025年間的性侵投訴紀錄，共有37起針對神職人員的指控，涉及未成年人及其他弱勢人士，反映問題並非零星個案。
巴拿馬市總主教烏尤亞表示，已有5名神職人員因性侵罪名成立而遭解除神職，並在報告發布會上再次向受害者致歉，承認教會必須正視相關問題。
報告未發現教會在巴拿馬存在蓄意隱瞞性侵事件的政策，但指出教會在受理、調查與處理投訴的方式上仍有缺失，且實際受害規模可能高於已通報數。
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