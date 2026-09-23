委內瑞拉反對派領袖馬查多 流亡海外返鄉受阻

馬查多自去年12月秘密離開委內瑞拉，前往挪威領取諾貝爾和平獎以來，便一直無法返國。(路透資料照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 馬查多原訂自巴拿馬返國，但行程遭阻攔未能成行。

馬查多原訂自巴拿馬返國，但行程遭阻攔未能成行。 重點二： 委內瑞拉政府將她視為在逃通緝犯，指控鼓動軍事干預。

委內瑞拉政府將她視為在逃通緝犯，指控鼓動軍事干預。 重點三：她多次嘗試返鄉均失敗，且未獲美方支持的協商邀請。

委內瑞拉 反對派消息人士表示，流亡巴拿馬的領袖馬查多 原訂返國，不過行程受阻未能成功。馬查多曾多次嘗試回到委內瑞拉但均失敗，美國支持的委國過渡政府協商也未獲邀。

法新社報導，委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）所屬政黨的消息人士23日表示，馬查多原訂從流亡地巴拿馬返回委內瑞拉，但行程遭到阻攔未能成功。

委內瑞拉政府目前將馬查多視為在逃通緝犯，指控她鼓動外界對政府進行軍事干預。馬查多自去年12月秘密離開委內瑞拉，前往挪威 領取諾貝爾和平獎以來，便一直無法返國。

馬查多團隊一名成員今天透露：「是的，（馬查多）曾試圖返國，但遭到阻攔。」

消息人士補充說：「外界報導…有關馬查多返回委內瑞拉的行程受阻，相關消息皆屬事實。」

這名流亡海外的反對派領袖曾多次嘗試返國，委內瑞拉6月24日發生毀滅性的雙重地震，馬查多希望藉以返國但仍宣告失敗。

委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）2024年7月聲稱在大選中贏得連任，不過整個選舉過程飽受爭議。馬杜洛在選後發起一波鎮壓行動，但美國1月發動閃電突襲將他推翻。至此之後，委國政府對反對派的鎮壓已趨緩和。

哥倫比亞廣播機構NTN24與西班牙「ABC日報」指出，馬查多這次嘗試返國，結果因航空旅行限制、最後一刻取消行程，以及機械故障等多重因素受阻。

委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯（Delcy Rodriguez）此刻正利用聯合國大會場邊時機與美國總統川普會晤。

目前，委內瑞拉臨時政府正與部分反對派人士進行過渡時期協商，不過馬查多並未獲邀參與這項由美國支持的政治進程。馬查多先前已表示，不會干預這項過渡進程。