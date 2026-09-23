降低對中依賴 英自稱「不是敵人」盼獲歐洲製造夥伴資格

英國首相柏能(Andy Burnham)22日強調英國並非歐盟的敵人，英國政府將爭取成為歐盟「歐洲製造」的可信賴夥伴。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 英國盼成歐盟「歐洲製造」可信賴夥伴。

英國盼成歐盟「歐洲製造」可信賴夥伴。 重點二： 柏能稱英國非敵人，應避免附帶損害。

柏能稱英國非敵人，應避免附帶損害。 重點三：英方憂供應鏈受影響，盼加速英歐合作。

英國首相柏能(Andy Burnham)22日表示，英國政府將爭取成為歐盟 「歐洲製造」(Made in Europe)計畫的「可信賴夥伴(trusted partner)。」他強調，英國並非歐盟的敵人，而是和歐盟面臨同樣問題的鄰國。

路透報導，英柏能21日前往紐約且首次以首相身分出席聯合國 大會。他在飛往紐約的途中告訴記者，英國希望取得參與該計畫的資格並獲得相當程度的支持。這項計畫旨在優先採購歐洲製造的商品，以降低對中國零組件的依賴。

柏能表示：「歐洲並非針對我們。與其他國家一樣，我們雙方都受到了同樣的影響，尤其是在鋼鐵領域。」更重申 : 「這是我們正在傳達的立場：我們(英國)並非你們(歐盟)的敵人……問題不在我們這裡。『歐洲製造』計畫所應對的是另一個層面的問題。我們主張應該避免造成附帶損害。」

英國方面指出，歐盟的「歐洲製造」(Made in Europe)計畫可能會影響供應鏈，並在英國與部分成員國之間製造不必要的貿易壁壘。此前，英國加入歐盟SAFE國防基金的談判宣告破裂，因此柏能則不願再錯失參與其他計劃的機會。

柏能承諾將延續前任首相施凱爾(Keir Starmer)為深化英歐關係所做的努力。英國2016年公投決定脫離歐盟後，雙方關係曾因互不信任而陷入低潮，直到施凱爾(Keir Starmer)執政期間才有所改善。

不過，柏能也表明，他希望比過往更進一步加速深化英歐關係。他補充說，自己目前關注的重點是英歐峰會。儘管該峰會因英國7月更換領導人而延後，他仍希望會議能在今年內舉行。

柏能說：「讓我們朝著建立可信賴夥伴關係的方向努力，不要在原本沒有問題的地方製造問題，更何況是當我們有共同目標時。」