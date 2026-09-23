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涉影射3K黨、私刑 Converse廣告下架 網酸改名「KKKverse」

編譯中心／綜合22日電
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Converse最新鞋子商品照片疑似影射3K黨，遭到外界猛烈批評，隨即發表道歉聲...
Converse最新鞋子商品照片疑似影射3K黨，遭到外界猛烈批評，隨即發表道歉聲明並撤除照片。（美聯社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Converse廣告因疑影射3K黨與私刑遭強烈抨擊。
  • 重點二：品牌已致歉並下架，Nike與Converse將徹查審核。
  • 重點三：爭議引發網友抵制、改名酸諷與政界追究責任。

美國知名運動休閒鞋品牌Converse旗下廣告近日在網路引發極大爭議，品牌邀請韓國女團aespa成員Karina拍攝的平面宣傳照，遭批含有美國種族主義組織「3K黨」(Ku Klux Klan)及私刑(lynching)的歷史意象。美國聯邦眾議員卡特(Troy Carter)嚴詞批評道：「黑人的痛苦不是行銷道具，私刑不是創意概念，3K黨更不是一種美學風格。」面對輿論撻伐，Converse已公開致歉並下架爭議廣告，母公司Nike與Converse執行長亦承諾將徹查內部審核流程。

綜合「天空新聞網」(Sky News)及「彭博社」(Bloomberg News)報導，引發討論的平面廣告中，Karina手提一雙 Chuck 70 X帆布鞋，其手臂隱入黑色背景，僅留懸空的鞋子，被批評酷似私刑受害者被吊掛時懸空下垂的雙腳；裙擺上的打光效果形成白色三角形，亦被指酷似3K黨標誌性的白色尖頂頭罩。此外，另一張將多雙鞋款掛上樹梢的宣傳照，同樣遭指控涉嫌指涉美國黑人被私刑吊掛上樹的創傷歷史。

廣告曝光後迅速在社群平台引發抵制聲浪。多數網友指出，宣傳品從發想到拍攝、後製及審核皆經過人為處理與層層把關，難以歸咎為單純的設計失誤；部分不滿的網友將Converse品牌名稱改為「KKKverse」，並發起丟棄鞋款或DIY塗改標誌為「BLM」(Black Lives Matter，黑命關天)的行動。另一方面，亦有網友認為影像僅為普通創意、屬外界過度解讀，或質疑網路轉傳畫面曾經修圖變造。

針對爭議，隸屬Nike旗下的Converse於18日發表道歉聲明，承認做錯並下架所有官方管道的廣告。品牌聲明指出：「我們深表歉意。我們理解這張照片為何會引起強烈不適，也承認確實做錯。我們已將廣告從官方所有管道撤下，並正全力清理其他轉載的畫面。這種疏失不該發生，我們未來會做得更好。」

然而，部分大眾與政界人士認為聲明缺乏誠意且未指出具體責任歸屬。來自路易斯安那州的非裔美國聯邦眾議員卡特痛批該廣告具種族歧視與冒犯性，強調黑人被私刑與白色尖頂頭罩是恐怖與世代種族暴力的象徵，要求Nike與 Converse公開解釋創意發想與審核流程，追究內部責任。

據彭博社21日披露的內部備忘錄顯示，Converse執行長凱恩(Aaron Cain)已向員工承諾將徹查內部流程。凱恩在備忘錄中表示：「這些畫面根本不該被使用。一收到外界疑慮，我們便立即著手從所有管道下架。我和管理團隊正嚴肅檢討內部的審核機制，以及我們在審視自身作品時是否有足夠敏感度與視角。」

3K黨為美國極右翼種族主義組織，奉行白人至上主義與基督教恐怖主義，黨員曾穿著白色服飾與尖頂頭罩，在 1920年代巔峰時期擁有近600萬成員，並曾於1960年代抵制民權運動。Converse表示將從本次事件汲取教訓並做出必要改變，目前品牌仍在全力清理網路轉載的爭議影像。

Converse近日平面廣告引發爭議，內容圖像遭大量網友批評涉及美國種族主義組織...
Converse近日平面廣告引發爭議，內容圖像遭大量網友批評涉及美國種族主義組織3K黨私刑。圖為紐約一處暢貨中心內銷售的帆布鞋。（路透）

精華 FAQ

  • 外界認為畫面中懸空的鞋子、黑色背景與裙擺打光，分別聯想到私刑受害者與3K黨白色尖頂頭罩，因而被批評挪用黑人創傷歷史作為行銷元素。

  • Converse已公開致歉並下架所有官方管道的廣告，也持續清理轉載畫面；Nike與Converse執行長則表示，將徹查內部審核機制與決策流程。

  • 社群上出現抵制聲浪，有人把品牌改稱為「KKKverse」並發起丟鞋行動；非裔眾議員卡特則要求公開解釋創意發想、審核過程與相關責任歸屬。

種族主義 眾議員

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