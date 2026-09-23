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紫山藥全球熱賣社媒掀熱潮 菲律賓無限期禁止出口

編譯吳孟真／綜合22日電
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文章重點整理：

  • 重點一：紫山藥在全球社群爆紅，被視為「新抹茶」且需求暴增。
  • 重點二：菲律賓為穩定國內供應，無限期禁止新鮮紫山藥出口。
  • 重點三：產量連年下滑、價格翻倍，農民與業者都面臨供應壓力。

紫山藥(ube)近年風靡全球，在社群媒體掀起熱潮，更被譽為「新抹茶」。全球最大生產國菲律賓，已無限期禁止新鮮紫山藥出口，希望先穩住國內供應，也避免其他國家取得種植材料後自行生產，爭搶全球需求商機。

菲國農業部長勞雷爾表示，紫山藥「受歡迎的上升速度快於生產力的擴增速度」，菲律賓將優先擴大國內產量，再把紫山藥發展成更重要的出口作物。

紫山藥原產於菲律賓，廣泛用於各式甜品。全球兩大連鎖咖啡品牌星巴克與Costa Coffee，今年均推出紫山藥風味飲品，顯示這項食材已打入主流市場。

菲國媒體報導，近年紫山藥價格上漲逾一倍，目前每公斤為1.59至2.38美元。不過，近幾個月，部分菲國農民為滿足海外需求，已耗盡庫存，可供下一輪種植的優質材料有限。此外，紫山藥年產量過去十年持續下滑，去年不到1.25萬公噸。

雖然這項禁令不涵蓋歐美餐飲業常用的加工或冷凍紫山藥，但業者已開始預作準備。倫敦菲律賓咖啡館Kapihan共同創辦人莫特利表示，若供應進一步緊縮，只能接受更高的價格。

社群媒體 農業部 星巴克

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