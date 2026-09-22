德邦議會選舉 極右派AfD再勝選 梅爾茨總理大位告急

德國總理梅爾茨領導的基民黨在東北部的邦議會選舉未達5%門檻，是二戰後首見。(歐新社)

德國 東北部麥克倫堡─西帕默瑞尼亞邦(Mecklenburg-Vorpommern)20日舉行邦議會選舉，極右派「德國另類選擇黨」(AfD)拿下約38%選票，高居第一。總理梅爾茨(Friedrich Merz)領導的基民黨(CDU)竟未達進入邦議會的5%門檻，是二戰後首見。

這個結果進一步提升AfD全國聲勢，也讓梅爾茨的政治前途岌岌可危。

這是AfD本月第二次在邦選舉拿到最高票，共同主席克魯帕拉(Tino Chrupalla)直呼，「藍(AfD代表色)潮無法擋」。中間偏左的社民黨以約35%居次。聯邦政府的中間偏右執政黨基民黨僅獲4.9%選票，無法進入邦議會。這是自該黨1945年成立以來，在邦議會選舉的最差成績。

去年5月6日就任的德國總理梅爾茨，形容基民黨這次重挫是「災難」。他表示不會下台，重申「改革勢在必行。我將承擔這個責任，我希望帶領國家前進」。

AfD在麥克倫堡─西帕默瑞尼亞邦議會選舉推出的邦總理候選人(首席候選人)霍姆(Leif-Erik Holm)20日預料，基民黨9月在邦議會選舉接連敗選後，梅爾茨「勢必將撐不到今年底；他已步入黃昏期」。

克魯帕拉同日也說，該黨已將基民黨擊潰，「梅爾茨早該請辭了」。

AfD於9月上旬才在德國東部的薩克森─安哈特邦議會選舉拿下最高票，得票率約44%，是該黨首次在邦議會選舉拿下第一，並在多項全國性民調領先。AfD共同主席魏德爾(Alice Weidel)20日說，該黨已取代基民黨，成為「德國人民的政黨」。

此外，柏林邦議會20日也舉行選舉，主打住房短缺和高房租問題的極左「左派黨」獲25%選票，是該黨首次在邦議會選舉拿下最高票；基民黨以約20%居次；AfD以約16%排名第三。左派黨在推出的女性總理候選人埃拉爾普(Elif Eralp)若想執政，可能需要與左派的社民黨及「綠黨」組成聯合政府，由於左派黨和社民黨代表色都是紅色，因此是「紅紅綠聯盟」。

路透21日報導，八位保守派的邦總理上周還發表公開信支持梅爾茨。但本月在德東舉行的兩場邦議會選舉敗選，動搖總理寶座。