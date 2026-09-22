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Google擅用使用者定位資料 歐盟罰4.6億令半年內合規

編譯中心／綜合21日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：愛爾蘭資料保護委員會對Google開罰4億300萬歐元。
  • 重點二：調查認定Google於2018年5月至2020年2月違反GDPR
  • 重點三：主管機關要求Google須在6個月內完成合規改善。

代表歐洲聯盟(EU)行使相關職權的愛爾蘭資料保護委員會21日針對美國科技業巨擘Google(谷歌)曾不當使用用戶的定位資料，宣布開罰4億300萬歐元(約4.6億美元)。

中央社引述法新社報導，愛爾蘭資料保護委員會(DPC)在聲明中說，針對Google對於使用者的網頁和應用程式(app)活動定位紀錄處理方式是否具合法性和公平性，他們在2020年2月展開調查，如今做出最終裁決，判定Google在2018年5月至2020年2月間違反歐盟的「通用資料保護規則」(General Data Protection Regulation，GDPR)。

愛爾蘭資料保護委員會副主任陶艾爾(Graham Doyle)指出，由於Google的不合格行為，民眾可能不知道自己的定位資料如何遭利用，例如用來向他們推送廣告以影響其行為，或用來推斷其喜好。

他還表示，Google保留使用者定位資料的時間超過必要期限，使其對於個人資訊控管失當的程度更加嚴重。

愛爾蘭資料保護委員會並說明，除了開罰，他們先前已命令Google在6個月內讓資料處理方式符合規定。

Google則透過聲明表示：「本案圍繞我們過去的政策，這些政策其後已更新。自2019年起，我們已大幅改進我們的做法，並推出數項強大工具讓定位資料的管理不再繁複。」

精華 FAQ

  • 因為調查認定Google在處理使用者網頁與應用程式活動的定位紀錄時，未符合法律與公平原則，且保存資料時間過長，違反歐盟GDPR，因此遭重罰。

  • 愛爾蘭資料保護委員會指出，Google的違規行為發生在2018年5月至2020年2月之間，調查則是從2020年2月開始，最終在21日做出裁決。

  • 除了開罰4億300萬歐元外，愛爾蘭資料保護委員會先前已命令Google必須在6個月內讓資料處理方式符合規定，以改善定位資料管理與保存流程。

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