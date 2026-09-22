Google擅用使用者定位資料 歐盟罰4.6億令半年內合規

AI重點 文章重點整理： 重點一： 愛爾蘭資料保護委員會對Google開罰4億300萬歐元。

愛爾蘭資料保護委員會對Google開罰4億300萬歐元。 重點二： 調查認定Google於2018年5月至2020年2月違反GDPR

調查認定Google於2018年5月至2020年2月違反GDPR 重點三：主管機關要求Google須在6個月內完成合規改善。

代表歐洲聯盟(EU)行使相關職權的愛爾蘭資料保護委員會21日針對美國科技業巨擘Google (谷歌 )曾不當使用用戶的定位資料，宣布開罰4億300萬歐元(約4.6億美元)。

中央社引述法新社報導，愛爾蘭資料保護委員會(DPC)在聲明中說，針對Google對於使用者的網頁和應用程式(app)活動定位紀錄處理方式是否具合法性和公平性，他們在2020年2月展開調查，如今做出最終裁決，判定Google在2018年5月至2020年2月間違反歐盟 的「通用資料保護規則」(General Data Protection Regulation，GDPR)。

愛爾蘭資料保護委員會副主任陶艾爾(Graham Doyle)指出，由於Google的不合格行為，民眾可能不知道自己的定位資料如何遭利用，例如用來向他們推送廣告以影響其行為，或用來推斷其喜好。

他還表示，Google保留使用者定位資料的時間超過必要期限，使其對於個人資訊控管失當的程度更加嚴重。

愛爾蘭資料保護委員會並說明，除了開罰，他們先前已命令Google在6個月內讓資料處理方式符合規定。

Google則透過聲明表示：「本案圍繞我們過去的政策，這些政策其後已更新。自2019年起，我們已大幅改進我們的做法，並推出數項強大工具讓定位資料的管理不再繁複。」