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日本明年起增設逾65座彈藥庫 簡化設計拚盡早啟用

編譯中心／綜合21日電
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日本防衛省將從2027年度開始，著手新建逾65座自衛隊用的彈藥庫，將導入標準模型...
日本防衛省將從2027年度開始，著手新建逾65座自衛隊用的彈藥庫，將導入標準模型結構，以縮短設計時間，力拚儘早啟用新的彈藥庫。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本防衛省將自2027年度起新建逾65座自衛隊彈藥庫。
  • 重點二：改採地面型與地下型標準模型，縮短設計與施工時間。
  • 重點三：增建計畫為強化持續作戰能力，分散部署全國各地。

日本防衛省將從2027年度開始，著手新建逾65座自衛隊用的彈藥庫，而且將一改過去的做法，導入標準模型結構，以縮短設計時間，力拚盡早啟用新的彈藥庫。

「日本經濟新聞」20日報導，此舉是為了強化自衛隊持續作戰能力，以便長期抵禦敵方攻擊。若要擊退逼近離島的敵方艦艇或登陸部隊，就需要充足數量的飛彈與戰車彈藥。

自衛隊在日本全國設有約1400座彈藥庫，防衛省計劃在2032年度前增設約130座，其中已經敲定65座的地點，且邁入設計與施工階段。截至今年8月，已經有3座新建的彈藥庫完工。

其餘約65座彈藥庫的地點待選定之後，日本將從2027年度起著手設計，並在岡山縣、沖繩縣等地調查是否有適合設置的地點。而且日本政府預計在今年底修訂安全保障相關3文件(安保相關3文件)時，藉機進一步擴大增建計畫。

而日本過去打造彈藥庫時，各部隊會分別與營造業者協調設計，這是因為各部隊的彈藥都不同，包含飛彈、戰車彈藥、艦艇用的魚雷等。防衛省內部認為，每次都重新協商設計，效率不佳。

防衛省也將在2027年度簡化設計彈藥庫的作業，將按照地面型、地下型等不同類型，制定標準結構。由於比從頭開始協商更能迅速動工，因此預期能縮短施工到啟用的時間。

由於可能成為攻擊標的，這些彈藥庫將分散在日本全國各地。目前敲定將興建的65座彈藥庫，分布在北海道、青森、京都、廣島、大分、宮崎、鹿兒島、沖繩。

日本執政黨自民黨今年6月向日本政府提出修訂安保相關3文件的建言，提議加強持續作戰的能力，並認為「充分儲備彈藥以及使保管體制臻於完善，十分重要」，同時主張「應持續推動並強化」彈藥庫增建作業。

精華 FAQ

  • 主要是為了強化自衛隊的持續作戰能力，確保在長期抵禦敵方攻擊時，仍有足夠的飛彈、戰車彈藥與相關庫存可供使用。

  • 日本防衛省預計自2027年度起推動新一批彈藥庫設計與興建，整體目標是在2032年度前新增約130座，已敲定65座地點。

  • 防衛省將依地面型、地下型等類型制定標準結構，取代過去各部隊逐案協商的方式，以縮短設計時間、加快動工並提早啟用。

日本

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