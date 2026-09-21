一通電話施壓澤倫斯基 川普連喊三次「柴油」 要求烏停止攻擊俄羅斯煉油廠

川普總統（右）7月在安卡拉北約峰會期間，與烏克蘭總統澤倫斯基會面。（美聯社）

美國總統川普 20日打電話給烏克蘭總統澤倫斯基 ，要求烏克蘭停止攻擊俄羅斯 的煉油廠，因為川普擔心這類攻擊行動將使全球柴油供給益發短缺，從而推升柴油價格。

烏克蘭高級官員表示，川普向澤倫斯基傳達的主要訊息，是「柴油、柴油、柴油」，並要求澤倫斯基命令軍方停止用無人機及飛彈攻擊俄羅斯煉油廠。

另一位熟悉此事的烏克蘭官員透露，川普強調，他非常擔憂柴油價格持續上漲，並要確保俄羅斯柴油供給，讓全球市場得到喘息。

澤倫斯基在通完電話發表聲明指出，這是一次「重要的對話」，他與川普將利用本周出席聯合國安理會會議時會面，「可能交換許多意見」。預料兩人將在本周二會面。

上周日，烏克蘭對莫斯科地區的煉油廠發動空前強力的無人機攻擊，使主要煉油設施起火，並造成人員傷亡。

由於美國國會期中選舉將臨，美國柴油價格大漲，已成為川普的一大負擔。俄烏戰爭及中東戰爭，都是導致柴油價格飆漲的元兇。