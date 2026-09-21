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杜鵑颱風將侵襲日本 東京都與其他4縣逾160萬人接獲疏散指示

編譯羅方妤／即時報導
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日本東京一名女子21日撐傘路過下著豪雨的街頭。（路透）
日本東京一名女子21日撐傘路過下著豪雨的街頭。（路透）

日本氣象廳表示，強烈颱風「杜鵑」今天（21日）逼近太平洋海岸，關東及日本東部其他地區將出現強風豪雨，土石流風險也將升高。英國BBC報導，日本總務省表示，東京都、千葉縣、神奈川縣、茨城縣和靜岡縣已有167萬4084人接獲疏散指示。不過，這份指示並非強制性。

隨著強颱杜鵑朝東京逼近，21日已有至少275個航班被迫取消，相關當局警告可能會有破紀錄降雨。法新社指出，杜鵑挾帶的強風也導致東京全球規模最大的電玩展之一提前關閉，並造成數千戶家庭無電可用。目前在日本中部舉行的愛知名古屋亞運，主辦單位因颱風逼近，馬術三日賽將延至22日舉行。

路透社稍早也報導，日本氣象廳警告，豪雨侵襲伊豆群島部分地區、千葉縣及其他太平洋沿岸地區，部分地點自19日起累積雨量已超過300公厘。隨著颱風逼近東京及周邊各縣在內的關東地區，21日下午起豪雨恐逐漸增強。

精華 FAQ

  • 日本氣象廳指出，杜鵑正逼近太平洋海岸，關東及日本東部多地將出現強風豪雨，伊豆群島、千葉縣等沿岸地區也有豪雨警戒，土石流風險同步升高。

  • 東京都、千葉縣、神奈川縣、茨城縣和靜岡縣共167萬4084人接獲疏散指示。不過，依日本總務省說明，這項指示並非強制性命令，仍屬提醒性措施。

  • 受颱風影響，21日已有至少275個航班取消，東京大型電玩展提前關閉，數千戶家庭一度停電；愛知名古屋亞運的馬術三日賽也因此延到22日舉行。

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